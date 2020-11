Faillissement Spyker dan toch aangevraagd

'Nulla tenaci invia et via', zo luidt het adagium van Spyker, oftewel: 'Voor de volhouder is geen weg onbegaanbaar'. Toch lijkt het net rond de sportwagenfabrikant uit Zeewolde zich al maar verder en verder te sluiten. Begin vorige maand stelde curator Van Andel al een ultimatum aan Spyker-topman Victor Muller. Wanneer hij niet aan zijn betalingsverplichting van €52.000 zou voldoen, zou een faillissementsaanvraag van Spyker NV volgen. Muller heeft die deadline nog een maand kunnen rekken, maar gisteren was de maat vol en diende Van Andel de aanvraag in. Het definitieve oordeel van de rechtbank over het faillissement van Spyker NV volgt in de komende weken.

De topman van Spyker maakt zich hier geen zorgen over, zo laat hij in een reactie aan RTL Nieuws weten. Volgens hem is Spyker NV een 'lege huls' en zijn alle activiteiten van het bedrijf ondergebracht in een andere holding, Spyker Limited. Muller betoogt dan ook dat de faillissementsaanvraag van de curator "geen enkele zin heeft". Tegelijkertijd belooft hij nog steeds dat hij de betaling zal volbrengen, maar naar eigen zeggen is hij daarvoor afhankelijk van een andere verkooptransactie. Wat dat precies inhoudt, blijft in het midden. Los van het mogelijke faillissement van Spyker NV loopt er ook nog een andere zaak tegen Spyker Services, de onderhoudstak die begin dit jaar failliet ging. Daarbij gaat het om een bedrag van maar liefst €800.000. Ook in die zaak heeft Muller nog geen betaling gedaan. Curator Dennis Steffens, die dat faillissement afhandelt, bereidt nu de verkoop van de merkrechten van Spyker voor, waarmee hij een deel van dat bedrag hoopt te innen.

Grootse plannen

Spyker kondigde in augustus nog aan in zee te gaan met de Russische investeerder Boris Rotenberg. In 2021 moet de Spyker C8 Preliator van de band rollen, daarna moeten de D8 Peking-to-Paris en de B6 Venator volgen. Ook wil het merk in Monaco een winkel gaan openen. Met de lopende faillissementszaken lijkt Spyker vooralsnog echter vleugellam te zijn. Bij Spyker is men niet bereikbaar om commentaar te geven op de status van de huidige plannen. AutoWeek is in afwachting van een reactie van de curatoren.