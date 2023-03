Spyker-curator eist 1,5 miljoen euro van ex-topman Muller

De curator van het failliete Spyker eist van voormalig topman Victor Muller €1,5 miljoen. Het gaat in zekere zin om een terugbetaling, omdat Muller kostbare spullen uit een pand van Spyker wegvoerde toen diens faillissement al niet meer te voorkomen was - en dat mag niet.

De curator van het failliete Spyker eist €1,5 miljoen op bij ex-topman Victor Muller, vanwege het leeghalen van een hal in Zeewolde in aanloop naar het bankroet van een onderdeel van Spyker. Dat schrijft Het Financieele Dagblad. Uit curatorenonderzoek blijkt volgens de krant dat diverse sportauto's en motorblokken onrechtmatig zijn overgedragen aan het Britse moederbedrijf van Spyker, waarvan Muller directeur is. Ook een zakenpartner van Muller wordt aangesproken op de aantijging van zogenaamd 'paulianeus' handelen, waarbij partijen die iets van een (bijna) failliet bedrijf tegoed hebben worden benadeeld.

Vanaf 'een vliegveld in Spanje' zegt Muller donderdag het laatste curatorenverslag nog niet te kennen. Wel bevestigt hij dat Spyker Ltd. eerder deze maand een sommatiebrief heeft ontvangen. Muller weigert te betalen, omdat volgens hem "geen enkele sprake" is van onrechtmatige onttrekkingen.

Hoe staat het eigenlijk met Spyker?

De laatste keer dat we over Spyker schreven, was op de laatste dag van 2021. Toen beschreven we nog ambitieuze plannen (die Spyker wel vaker had) voor de productie van drie verschillende modellen vanaf 2022, waarvoor delen in Rusland moesten worden geproduceerd. Of het uitblijven van nieuwe productie aan dat laatste ligt is onduidelijk en onwaarschijnlijk, maar een ding is zeker: er zijn nog steeds geen nieuwe Spykers gebouwd. Nu het bedrijf andermaal in negatieve zin in het nieuws komt, wordt de hoop dat dat ooit nog gebeurt opnieuw kleiner.