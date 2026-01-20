De aan de Volkswagen T-Cross gelieerde Skoda Kamiq is in Europa de kleinste en goedkoopste cross-over die Skoda aanbiedt. Het kan kleiner en goedkoper. Dat bewijst Skoda in India. Daar verkoopt het de iets kortere Skoda Kushaq. Het is die goedkopere Skoda die nu is vernieuwd.

De Skoda Kushaq is een van de modellen die je in India wel en in Europa niet kan kopen. Net als de Kamiq is de Kushaq gebaseerd op de T-Cross, al staat de auto op een eenvoudigere en goedkopere versie van het MQB A0-platform dat je onder die modellen aantreft. De Kushaq heeft dezelfde wielbasis als de Kamiq, maar is in zijn geheel twee centimeter korter. De cross-over werd in 2021 gepresenteerd en is nu vernieuwd.

De facelift die de Skoda Kushaq ondergaat, is relatief ingrijpend. Hij heeft namelijk een compleet nieuw front. De grille moet het voortaan zonder dikke omlijsting doen en loopt vanaf heden een stukje door onder de koplampen. Die koplampen hebben een nieuwe led-lichtsignatuur. De lichtunit eronder heeft een nieuwe vorm en ook de voorbumper is volledig vernieuwd. Ook aan de achterzijde zijn de wijzigingen behoorlijk. De achterlichten zijn vernieuwd en hebben niet alleen een nieuwe vorm, maar een nieuwe invulling gekregen. Daarbij zijn ze voortaan met een rode strip met elkaar verbonden. Daarin komen we een paar led-pixels én de verlichte uitgeschreven merknaam tegen. De reflectoren die voorheen hoog in de achterbumper zaten, zitten nu een stuk lager.

De Skoda Kushaq is er in India met een 115 pk sterke 1.0 TSI en met een 150 pk sterke 1.5 TSI met cilinderuitschakeling. De 1.0 is er met een handbak en met een traditionele achtraps automaat met koppelomvormer, de 1.5 is er enkel met DSG7-automaat.

In India kostte de Kushaq tot op heden omgerekend minimaal zo'n €10.000. Het kan nog goedkoper. Een stap onder de Kushaq staat namelijk nog de Skoda Kylaq. Die kost slechts zo'n €7.200. De derde en laatste Indiase Skoda die we in Nederland niet hebben, is de Slavia. Dat is geen cross-over, maar een sedan!