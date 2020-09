Peugeot 508 PSE is sterkste productie-Peug ooit!

We hebben er even op moeten wachten, maar ruim anderhalf jaar na de onthulling van de Peugeot 508 Sport Engineered Concept is de productieversie eindelijk klaar. Hij draagt de letters PSE, dat staat voor Peugeot Sport Engineered. Die naam werd met de conceptversie in zekere zin al gebruikt en de PSE-aanduiding hangt daarnaast natuurlijk samen met het feit dat Peugeot Sport onlangs in een nieuw jasje is gehesen. Sportieve Peugeots krijgen voortaan PSE achter hun naam en daarmee lijkt de befaamde GTI-aanduiding naar de achtergrond te verdwijnen. Dat hangt mogelijk wel af van de aandrijflijn. De 508 PSE is immers een sportieve plug-in hybride, dus wie weet is de PSE-typering voorlopig voorbehouden aan (deels) elektrische sportversies en blijft de toevoeging GTI gereserveerd voor de met verbrandingsmotoren uitgeruste scheurneuzen. Peugeot-topman Jean-Philippe Imparato suggereerde eerder dit jaar in ieder geval nog dat de GTI-aanduiding er voorlopig naast blijft bestaan.

Hybride-kracht

Goed, genoeg over de naam, tijd voor de auto. Als de 508 PSE, die overigens als Berline en als SW verschijnt, een voorbode is van de mate van sportiviteit die we mogen verwachten van andere Peugeots, dan ziet het er goed uit. De nieuwe topversie van de 508 heeft namelijk een geblazen 200 pk sterke 1.6 die samenwerkt met twee elektromotoren, één per as. Dat is samen goed voor een systeemvermogen van 360 pk en 520 Nm. Daarmee is het de krachtigste straatlegale serieproductie-Peugeot ooit. Het vermogen wordt met behulp van een achttraps automaat, afhankelijk van de gekozen rijmodus, naar alle vier de wielen of naar twee wielen gestuurd. Om het vermogen in goede banen te leiden is de 508 PSE onder meer voorzien van een aangepast onderstel, instelbare schokdempers en grotere remschijven.

Volgens Peugeot gaat de 508 PSE Berline in Sport-modus van 0-100 km/h in slechts 5,2 seconden. Bij 250 km/h houdt het feestje op. Daarmee is het model al met al voor Peugeot-begrippen erg krachtig en rap. De grap is natuurlijk dat je er met een rustige rechtervoet ook gewoon puur elektrisch mee kunt rijden. Het is volgens Peugeot mogelijk om 42 km af te leggen met de volgeladen 11,5 kWh-accu.

Uiterlijk

Uiteraard zou het feestje niet compleet zijn zonder wat uiterlijke aanpassingen. Je wilt immers wel dat je sportieve 508 te onderscheiden is van de leaseversie van je overbuurman. De 508 PSE schreeuwt het weliswaar niet van de daken, maar toch is goed zichtbaar dat het hier om iets bijzonders gaat. Zo zien we een donkere aangepaste grille, dikker bumperwerk voor en achter, sideskirts en twee dikke stortkokers aan de achterkant. Onder de bolide schitteren nieuwe 20-inch lichtmetalen wielen met Michelin Pilot Sport 4S-banden eromheen.

Zowel aan de buitenkant als in het interieur komt het geel/groen van PSE op details terug. Zo zijn de remklauwen bijvoorbeeld in die kleurstelling gespoten, maar ook de inzetstukken in de voorbumper. In het interieur zien we de kleur onder meer in de stiksels op de met leer en alcantara beklede sportstoelen, in het instrumentarium, bij het PSE-logo op de dorpels en uiteraard ook op het embleem op het stuur. De 508 PSE wordt leverbaar in drie kleuren: Perla Nera Black, Pearl White en Selenium Grey.

De Peugeot 508 PSE komt in het eerste halfjaar van 2021 bij de dealers te staan, maar is in oktober van dit jaar al te bestellen. Prijzen worden in de aanloop naar de introductie bekend gemaakt.