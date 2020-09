Peugeot met hypercar-prototype naar Le Mans

Peugeot schotelt alvast drie teaserfoto's voor van de hypercar die dit weekend bij de 24 Uur van Le Mans in zijn geheel word getoond t. De conceptauto is een vooruitblik op de bolide waarmee Peugeot per 2022 mee gaat doen in de nieuwe hypercar-klasse van het WEC. De LMH gedoopte klasse biedt volgens Peugeot 'meer aerodynamische vrijheid' dan de lagere LMDh-klasse, waar ieder team vanaf een vaststaande Ligier-basis moet werken. Vandaar de keuze om een volledig eigen LMH-auto te ontwikkelen.

In de LMH-klasse mogen de auto's maximaal 4,65 meter lang en 2 meter breed zijn, moeten ze minimaal 1.100 kilo wegen en de motor moet minimaal 180 kilo wegen. Uiteraard zijn er meer reglementen, maar het belangrijkste is dat de fabrikanten qua motorkeuze enorm veel vrijheden hebben. Zolang de krachtbron maar niet meer dan 681 pk (500 kW) vermogen levert. Daarbij geldt er ook een homologatieplicht voor de aandrijflijn en het (eventuele) ERS.

Het gevaarte op de teaserfoto's ziet er alvast veelbelovend uit. Peugeot heeft overde koets, die met geen enkel model is te vergelijken, toch duidelijk herkenbare ontwerpdetails weten te gieten. Zo springen de drie 'slagtanden' als koplampen direct in het oog en aan de achterzijde komen de drie 'strepen' opnieuw terug. Het past ook goed bij het eveneens uit drie strepen bestaande nieuwe logo van Peugeot Sport.

Peugeot deed in het verleden ook al mee in de hoogste prototypeklasse, toen nog LMP1 geheten, en schreef drie keer de 24 Uur van Le Mans op zijn naam. Dat was in 1992, 1993 en het meest recent in 2009. Die laatste keer was met de Peugeot 908 (foto 4). Hoe de nieuwe raceauto heet, is nog niet bekend. 908 lijkt echter een kansrijke naam om nieuw leven in te blazen.

Met de terugkeer van Peugeot in het WEC - en in de 24 UUr van Le Mans - lijkt een Franse titanenstrijd op handen, want eerder deze week bevestigde Renault-dochter Alpine haar deelname aan het WEC op het hoogste niveau.