Peugeot Sport onthult nieuw logo

Peugeot Sport is de afdeling van 'Sochaux' die verantwoordelijk is voor alles op het gebied van autosport. Neem de auto's voor de FIA WEC of de omgebouwde 208's en 308's in de Rally Cup. Peugeot Sport had tot op heden een eigen logo, maar dat leunde sterk op dat van Peugeot zelf. Zo was de leeuw ook vaak in beeld en voegden de Fransen vaak enkel het woordje 'Sport' toe aan het beeldmerk. Daarbij kwam de Franse vlag tot op heden vaak terug. Het is echter tijd voor een nieuw hoofdstuk: een geëlektrificeerd hoofdstuk. Daar hoort kennelijk een nieuw embleem bij.

Wat direct opvalt is dat beide woorden nu even groot worden geschreven in precies hetzelfde lettertype. Daarbij verwerkt Peugeot Sport drie schuine strepen in een opvallend lime groene kleur. Die tint zagen we eerder bij de sportieve voorbode van de Peugeot 508 PSE. Die 508 kennen we tot nu toe als concept en moet door het nieuwe Peugeot Sport Engineered worden ontwikkeld. Reken op een sportieve 508 met een ruwweg 400 pk sterke plug-in hybride aandrijflijn.

De kans is groot dat alle toekomstige PSE-modellen dit Peugeot Sport-logo krijgen toebedeeld. De productieversie van de 508 PSE laat waarschijnlijk niet al te lang meer op zich wachten.