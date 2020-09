'Nieuwe' Peugeot 205 Dimma maakt gehakt van 308 GTI

De Peugeot 205 is in de loop der jaren in tal van sportieve uitvoeringen verschenen. De Dimma-behandeling speelde daarin ook een rol. Het huidige Dimma besloot na al de jaren zich opnieuw op de 205 te storten. Het effect is een 205 die grote afstand neemt van het origineel.

Wie af en toe speurt naar 205-jes, zal er vast nog wel eens eentje tegenkomen met een zogenoemde Dimma-bodykit. Herken je er een 205 T16 (foto 5) in, dan klopt dat. De Belgische firma Dimma verzorgde namelijk, met goedkeuring van Peugeot Sport, een T16-achtige uitbouw voor de 205 GTI en ook voor minder potente versies. Op den duur werden er zelfs uitgebreidere conversies gedaan, waarbij de motor van de 405 Mi16 overgeheveld werd naar de 205. Dat scheelde aardig wat vermogen: de 2.0 leverde namelijk 160 pk. Toch wel prettig als je de aandacht al opeist met je bredere 205.

Dimma zag ook aardig wat markt voor dergelijke conversies in het Verenigd Koninkrijk en zette daar een tak op. Die bestaat tot op de dag van vandaag, onder leiding van nog steeds dezelfde man: Terry Pankhurst. Hoewel de oorspronkelijke drukte er bij Dimma af is, blijkt dat bij Pankhurst de 205 nog altijd tot de verbeelding spreekt. Zijn visie op een moderne Dimma-conversie kreeg de afgelopen maanden dan ook gestalte en is afgelopen week aan het grote publiek getoond. Zie hier: de 205 Dimma 2020.

Kenners zullen direct zien dat de 2020-versie een redelijk vergelijkbare bodykit heeft als het origineel, alleen dat het nog een forse klap dikker aangezet is. De 205 Dimma 2020 is duidelijk breder dan het origineel. De enorme achtervleugel zorgt opnieuw voor de nodige Groep B-associaties (foto 6), al lijkt de contrasterend gekleurde diffuser achteraan wél uit een verkeerd tijdperk te komen. Het is nog een prototype, dus wie weet wordt dat nog veranderd.

308-techniek

Wat in ieder geval uit een heel ander tijdperk komt dan de 205 die hiervoor als basis is gebruikt, is de techniek en het interieur. Dat is afkomstig van de Peugeot 308 GTI. Jawel, deze maar liefst 400 kilo lichtere auto heeft de 1.6 THP van de top-308 in de neus liggen. Die is ook nog eens goed voor meer vermogen dan normaal: net iets meer dan 300 pk. Het vermogen wordt met de bekende zesbak naar de voorwielen gestuurd. Wielen die overigens volgens Dimma tijdelijk op dit prototype zitten. Ze vloeken inderdaad wat met de rest van de auto, maar de speciaal ontworpen 19-inch wielen van de Dimma 2020 zijn nog niet klaar.

Overigens vloekt het uit de 308 GTI overgehevelde interieur ook enigszins met de rest, al kunnen we ons voorstellen dat er mensen zijn die blij verrast worden door de modernere cockpit. Op de vierde foto zien we het interieur overigens nog tijdens de voorbereidende werkzaamheden, dus het ziet er nu wel wat strakker uit.

Wat de prestaties van dit bommetje zijn, kan Dimma nog niet zeggen. De bodykit van dit prototype is immers nog uit zwaardere materialen gemaakt dan van het geplande koolstofvezel en men pakt 'm nog met fluwelen handschoenen beet. Op den duur is het echter, bij genoeg belangstelling, de bedoeling dat deze hele conversie aangeboden wordt. Men kan dan een 205 inleveren, dat kan ook gewoon een 1.1 zijn, waarna Dimma dit hele verhaal erop loslaat. Goedkoop zal het vast niet worden, wel leuk! Reken maar dat de 308 GTI om z'n oren wordt gereden door deze creatie.