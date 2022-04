Spitsen weer net zo druk als in 2019

Misschien heb je het de afgelopen weken wel gemerkt: het is weer razend druk op de weg. Rijkswaterstaat heeft becijferd dat het in de spitsen inmiddels weer net zo druk is als in 2019, voordat we te maken kregen met het coronavirus.

Het normale leven is weer op gang gekomen en daarbij hoort ook dat het thuiswerkadvies is vervallen. Dat is goed te merken op de weg, want het is weer ouderwets druk. Zo blijkt ook wel uit de recentste cijfers van Rijkswaterstaat. "De afgelopen vier weken was de gemiddelde ochtendspitspiek 196 kilometer. Daarmee is de ochtendspits op dit moment gemiddeld zelfs iets drukker dan in 2019. Door het slechte weer was de spitspiek in de ochtend in week 14 gemiddeld zelfs 270 kilometer. Vorige week was het weerbeeld een stuk beter en bedroeg de gemiddelde ochtendspits 190 kilometer."

De stijging is ook duidelijk in de avondspits, al blijft de gemiddelde spitspiek 's avonds nog net iets achter bij 2019. Net als bij de ochtendspits is de stijging hier hard gegaan sinds in week 11 het thuiswerkadvies kwam te vervallen. Rijkswaterstaat: "Tot week 11 lag de gemiddelde spitspiek tijdens de avonduren op 114 kilometer. Vorige week was de gemiddelde avondspitspiek al opgelopen tot 321 kilometer. Sinds het thuiswerkadvies is komen te vervallen, bedraagt de gemiddelde spitspiek in de avond over de afgelopen vier weken 247 kilometer. Dat gemiddelde komt bijna in de buurt van de gemiddelde avondspitspiek in 2019."

Wie de ochtendspits wil mijden, doet er goed aan om (veel) eerder of later dan half negen op de weg te zijn. Al jaren is het rond dat tijdstip op zijn drukst en ook nu is dat weer het geval. Op maandag tot en met donderdag ligt de piek van de avondspits op half zes, op vrijdag is dat met half vijf wat eerder. Verder blijkt dat de spitsen op dinsdag en donderdag weer het drukst zijn. De ochtendspitsen op dinsdag en donderdag zijn nu zelfs gemiddeld veel drukker dan in 2019. Op dinsdagochtend komt de spitspiek uit op gemiddeld 291,8 kilometer versus 225,6 kilometer in 2019. Donderdagochtend spant de kroon, met 337,8 km (2022) versus 196,8 km (2019).