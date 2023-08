Skoda’s slimme ID7-alternatief - Vooruitblik

We kijken in de glazen bol van onze visionaire kunstenaars, die op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

Highlights

Even groot als Octavia Combi, maar veel ruimer

Schieten op e-308 SW en Astra Electric Sports Tourer

Voordelig (maar kleiner) alternatief voor ID7 Variant

De ontwikkelingskamers van Skoda puilen uit. Na de gefacelifte Scala en Kamiq verschijnen later dit jaar de volledig vernieuwde ­Superb en de Kodiaq. Daarbij vergeet het management in Mladá Boleslav allerminst het huidige beperkte EV-aanbod uit te breiden, dat nu nog bestaat uit de Enyaq iV en Enyaq iV Coupé. Tot en met 2026 lanceert Skoda maar liefst zes nieuwe of gewijzigde elektrische modellen. Slechts twee daarvan ken je al. Het gaat om een facelift van het genoemde Enyaq iV-duo. Dat tweetal krijgt Skoda’s ­nieuwe designtaal, die het vorig jaar op het studiemodel Vision 7S introduceerde, over zich uitgegoten. De vier volledig elektrische nieuwkomers opereren ieder voor zich in een ander segment. Er komt een elektrische SUV met zeven zitplaatsen die je als ruimer en elektrisch alternatief voor de Kodiaq kunt zien. Ook de kleinere Karoq krijgt een puur elektrisch aangedreven equivalent waarvoor de Tsjechen de modelnaam Elroq hebben vastgelegd. De belangrijkste nieuweling is ­direct de kleinste. Skoda komt met een relatief compacte, elektrische cross-over die moet gaan concurreren met de Peugeot e-2008 en de nog te lanceren cross-over broer van de Volkswagen ID.2. Hogere winstmarges verdienen de Tsjechen de komende jaren met een splinternieuwe EV in een vorm waarvan vooral Europeanen warm worden: een stationwagon.

Aan zijn stand verplicht

Skoda omarmt de stationwagon al enkele ­decennia ­volop. De Favorit en diens opvolgers Felicia en Fabia waren er stuk voor stuk als prijstechnisch aantrekkelijke ruimtereus en ook de Octavia is er altijd als wagon geweest. Jawel, ook de allereerste Octavia die in 1959 werd geïntroduceerd. Vanaf de tweede ­Superb die Skoda onder de vlag van de Volkswagen Group op de markt bracht, was het Tsjechische vlaggenschip er met extra groot bagagecompartiment. Die jarenlange traditie sneuvelt niet in de strijd om de EV-klant. Skoda heeft immers officieel bevestigd dat het nog voor 2026 een elektrische wagon op de markt brengt. Dat lijkt een slimme zet. De MG 5 Electric was de eerste elektrische stationwagon op de Nederlandse markt, daarna kwamen Peugeot en Opel met de e-308 SW en de Astra Electric Sports Tourer. En Skoda’s concerngenoot Volkswagen werkt op dit moment hard aan de ontwikkeling van een Variant van de elektrische ID7. De elek­trische Combi van Skoda wordt een maatje kleiner, maar ongetwijfeld veel minder duur. Simply Clever in het EV-tijdperk.

De elektrische Skoda Combi is straks zo’n 4,7 meter lang en dat betekent dat hij wat ­formaat betreft te vergelijken is met de Octavia Combi. Voor zover bekend werkt de fabrikant nog niet aan een elektrische ­Superb of Superb Combi en heeft Volks­wagen op zijn beurt nog geen elektrische ID3 Variant in ontwikkeling. Dat maakt de elek­trische pakezel van Skoda straks binnen de Volkswagen Group het enige alternatief voor de ID7 Variant. Ja, die ID7 wordt met zijn 4,96 m langer en ruimer, maar onderschat niet hoeveel je straks in de gestekkerde ­station-Skoda kwijt kunt. De Octavia ­Combi slokt al 640 liter op en lust met neergeklapte achterbank zelfs 1.700 liter. In het elektrische equivalent van die Octavia Combi kun je ­onder meer dankzij een langere wielbasis én een compleet ander en puur voor EV’s ontwikkeld platform ongetwijfeld nog veel meer kwijt. Zoveel zelfs, dat je je kunt ­afvragen wie er eigenlijk nog een Volkswagen ID7 Variant nodig heeft. Zéker als de Skoda straks een aanmerkelijk vriendelijker prijskaartje krijgt dan zijn Duitse concern­genoot.

Richting 700 kilometer bereik

Onderhuids vertoont de officieel vooralsnog naamloze elektrische stationwagon van ­Skoda overeenkomsten met zijn duurdere Volkswagen-neefje. Beide modellen putten immers uit het zelfde MEB-onderdelen-magazijn. Kijk dan ook niet gek op als de Skoda ook het 86-kWh accupakket krijgt dat in de ID7 komt te liggen. Dat zou goed nieuws zijn, aan de snellader is dat pakket immers met 200 kW vol te jagen met stroom. Reken voor die variant van de Combi op een actieradius van tegen de 700 kilometer. En reken eveneens op de komst van versies met een 77-kWh accu en een rijbereik van ruim 600 kilometer. Ook bepaald niet verkeerd.

De komst van deze elektrische Combi luidt niet het eind van de Octavia in. Die gaat ­volgend jaar onder het mes en mag er dan ­zeker nog een paar jaar tegenaan. Skoda voert de elektrische Combi straks dus daarnaast. Het zou ons gezien de inmiddels ­gevestigde modelnaam Octavia overigens niet verbazen als Skoda de elektrische Combi naamtechnisch aan de Octavia bindt, maar de kristallen bol is helaas nog iets te troebel om dat met grote zekerheid te zeggen. We wachten de ontwikkelingen in spanning af!