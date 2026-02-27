De Skoda Superb krijgt een nieuwe plug-in hybride aandrijflijn, waarmee het de allersterkste brandstof-Skoda wordt die je kunt kopen. Als hij deze kant op komt, dat is namelijk nog even de vraag.

Wie op dit moment een Skoda Superb hatchback bestelt, krijgt een plug-in hybride met een systeemvermogen van 204 pk. Daar komt de Superb zeker niets mee tekort, maar er kan kennelijk nog een schep bovenop. Skoda brengt een plug-in hybride aandrijflijn naar de Superb, waarmee het systeemvermogen uitkomt op 272 pk. Dat scheelt een slok op een borrel. Wie een beetje thuis is in zijn plug-in hybride aandrijflijnen van de Volkswagen Group, zal aan het vermogen al herkennen dat het hier gaat om een bekende combinatie.

De Volkswagen Passat, die zij-aan-zij met de Superb gebouwd wordt en er stevig aan verwant is, kreeg deze aandrijflijn al van meet af aan. Nu profiteert dus ook de Superb ervan. Wat betekent dat voor de prestatiecijfers? Nou, 0 naar 100 km/h is in 7,1 seconden gepiept en dat is een volle seconde sneller dan bij de 204 pk sterke versie. De topsnelheid ligt op 225 km/h, dat scheelt 5 km/h. Ook ligt het trekgewicht hoger: 2.000 kg in plaats van 1.800 kg. Het elektrische rijbereik van deze plug-in is nog niet bekend, maar dat wijkt vast niet veel af van de 136 km (WLTP) die we gewend zijn. Ook deze kun je met tot 50 kW laadvermogen bijladen.

De sterkere aandrijflijn wordt internationaal vooralsnog enkel leverbaar voor de Superb hatchback in combinatie met de Laurin & Klement- of Sportline-uitvoering. Wij hebben alleen die laatste dus dan blijft er niet veel te kiezen over. Als hij überhaupt naar Nederland komt. AutoWeek is hierover nog in afwachting van een reactie van de importeur.