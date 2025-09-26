Ga naar de inhoud
Skoda presenteert moderne versie 110R Coupé

Dit is leuk, zeg!

11
Skoda 110R Coupé concept
Skoda 110R Coupé conceptSkoda 110R Coupé conceptSkoda 110R Coupé conceptSkoda 110R Coupé conceptSkoda 110R Coupé concept
Jan Lemkes

Skoda’s designteam heeft een moderne versie gemaakt van een Skoda-coupé uit de jaren 70. De auto is niet retro, wel herkenbaar en vooral heel erg leuk!

Dat laatste is natuurlijk zo subjectief als wat, maar wij kunnen het ook even niet helpen. Deze verder naamloze en vooral digitale concept-car laat namelijk zien hoe je naar het verleden kunt verwijzen zonder te vervallen in overdreven retro-vormen. De Skoda-coupé oogt zelfs supermodern en strak, maar laat zich met zijn bijzondere design toch niet met iets anders verwarren. De grote, boogvormige zwarte strip op de neus is beeldbepalend, waarbij de eigenlijke koplampen erg klein zijn en nauwelijks opvallen. Het zijn zelfs een soort klapkoplampen, want bij uitgeschakelde verlichting schuift er een paneeltje voor.

Skoda 110R Coupé concept

De oorspronkelijke 110R en Richard Švec, de bedenker van de nieuwe.

De neus is grotendeels dicht, dat kon bij de oude 110R omdat de motor achterin lag en anno 2025 zou het eenvoudig mogelijk zijn bij een elektrisch model. Evengoed heeft de moderne Skoda luchtinlaten achter de voorportieren, die hier volgens Skoda het batterijpakket van lucht voorzien. Door zijn grotendeels dichte 'stroomlijnwielen' en opvallende rolkooi ademt de concept-car een functioneel soort sportiviteit, ondanks dat gladde en ultramoderne huidje. Het eindresultaat is uniek, maar past toch wonderwel bij Skoda. Dat is uiteraard niet gek, want de auto kwam onder supervisie van Skoda-ontwerper Richard Švec tot stand. Deze nieuwe concept-car heeft ook wel wat weg van de Skoda Vision O-concept van eerder deze maand, hoewel dat een toekomstvisie was op de stationwagon.

Hoewel deze puur digitale concept-car in principe verder geen waarde heeft voor de toekomst van Skoda, is het wel opmerkelijk hoe vaak Skoda met z'n verleden bezig is. Zo schetste het al eerder moderne versies van klassiekers en zagen we ook al eens een soortgelijk gemoderniseerde versie van de Favorit.

11 Bekijk reacties
Skoda Elektrische Auto

PRIVATE LEASE Skoda

INFO

