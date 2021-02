Skoda schetst nieuwe versies van klassiekers

Wat als Skoda de 130 RS terugbrengt, of een moderne versie van de oer-Felicia zou maken? Vragen die waarschijnlijk nooit écht beantwoord worden, maar dankzij Skoda's Icons get a makeover-project kunnen we je toch een glimp laten zien van hoe een vijftal klassieke Skoda's in beginsel naar het heden kunnen worden vertaald. Helaas is op elke hieronder beschreven creatie de volgende zin van toepassing: daadwerkelijke productieplannen, zijn er niet.

Skoda 1203

Skoda-designer Daniel Hájek heeft zijn creativiteit losgelaten op een moderne interpretatie van de Skoda 1203, een in het Tsjechslowakije van de 20ste eeuw uiterst populair busje dat in 1968 (het jaar van de Praagse Lente en de brute Sovjet-inval) op de markt kwam. Het busje, waarvan zowel personenversies, bestelversies, ambulances en zelfs lijkwagens zijn gevoerd, wordt door Hájek naar het heden vertaald. Daarbij heeft het 52 pk krachtige viercilindertje de overstap naar 2021 op papier natuurlijk niet overleefd. De moderne interpretatie van de 1203 zou volgens zijn bedenker op het platform van de huidige Transporter staan en zou derhalve ook een elektrische aandrijflijn kunnen krijgen. De '1203 van 2021' heeft een relatief minimalistisch interieur, maar is vooral vanbuiten een feestje om te zien.

Skoda 130 RS

De tweede moderne interpretatie is de 130 RS die door Skoda-designer Aymeric Chertier is getekend. De 130 RS was een op de 110 R Coupé gebaseerde raceversie met een 140 pk 1.3, diverse aluminium plaatwerkdelen en zaken als een rolkooi. Het model wist in 1977 de Rally Monte Carlo in zijn klasse te winnen. De herinterpretatie is net als het in de jaren zeventig geïntroduceerde origineel een tweedeurscoupé met een opvallend knikje bij de achterste zijruit. We zouden 'm graag op de weg zien, al is het maar om autoland wat meer diversiteit te geven.

Skoda Felicia

De typenaam Felicia is vooral bekend van de midden jaren negentig geïntroduceerde opvolger van de Favorit, al was dat zeker niet de eerste Felicia van het merk. Tussen 1959 en 1964 produceerde Skoda namelijk een tweedeurs cabriolet met die naam, een compact model dat met 1,1- en 1,2-liter viercilinders te koop was. Hij was niet alleen met een stoffen kap te bestellen, een kunststof hardtop behoorde ook tot de mogelijkheden. Een opvallend stijlelement in de door designer Martin Leprince getekende moderne interpretatie is een aan de onderzijde naar binnen afbuigende voorruit waarbij het instrumentarium in de kromming is verwerkt. Dromen mag.

Skoda Monte Carlo

Minder bekend is de Skoda Monte Carlo, een in 1936 geproduceerde Tsjechische schone die meedeed aan de Rally Monte Carlo. Skoda besloot uiteindelijk een productieversie te maken, de Popular Sport Monte Carlo waarvan er in totaal 70 in coupé- en roadstervorm het levenslicht zagen. De door ontwerper Ljudimil Slavov getekende moderne interpretatie is een open tweezitter met een bijna art deco-achtig design. De snelheidsmeter die bij het origineel in het midden van het dashboard zat, is vervangen door een hologram dat op dezelfde plek zit.

Skoda Voiturette A

De creatieve geest van Skoda-ontwerpster Yuhan Zhang is verantwoordelijk voor deze moderne interpretatie van de Laurin & Klement Voiturette A, de eerste auto die in 1905 de fabriekspoorten in Mladá Boleslav verliet. Het origineel had een 7 pk sterk V2'tje als krachtcentrale. De moderne interpretatie is net als het origineel doorspekt met goudkleurige accenten. Het model is op papier autonoom en zou volgens zijn schepper dan ook kunnen dienen als deelauto voor toeristen waarmee het centrum van Praag kan worden verkend.