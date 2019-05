Skoda presenteert Citigo e iV

De elektrische Up die je bij Volkswagen kunt kopen, heeft een WLTP-bereik van 133 kilometer. Die e-Up moet zijn meerdere erkennen in deze Citigo e iV, een volledig elektrische versie van de Citigo, die volgens dezelfde meetmethode bijna twee keer zo ver komt op een lading.

De Citigo e iV heeft dan ook geen 18,7 kWh groot accupakket, maar een exemplaar met een inhoud van 36,8 kWh dat in de bodem is verwerkt. Daarmee heeft de kleine Tsjech een WLTP-bereik van 265 kilometer. Een 83 pk sterke elektromotor drijft de voorwielen aan en brengt de Citigo e iV in 12,5 tellen op een snelheid van 100 km/h. Zijn topsnelheid ligt op een bescheiden 130 km/h. Wie van 60 naar 100 km/h wil versnellen, heeft 7,6 tellen geduld nodig. De bagageruimte is net als in de reguliere Citigo 250 liter groot. Met een 40kW-lader is de Citigo e iV in een uur weer tot 80 procent vol te laden. Met een 7,2kW-lader heb je ruim vier uur nodig.

De Citigo e iV, die later dit jaar in productie gaat, is te herkennen aan zijn aangepaste grille, die in carrosseriekleur is uitgevoerd. De bumpers wijken af van die van de al bekende versies. Zijspiegelkappen met geïntegreerde richtingaanwijzers zijn standaard. Vanbinnen monteert Skoda een vernieuwd interieur. De Citigo e iV komt alleen beschikbaar als vijfdeursversie en beschikt standaard over elektrisch bedienbare ruiten voor, volautomatische airco en Radio Swing II. Ook is het voor je smartphone bedoelde dockingstation standaard aanwezig.

Begin januari volgend jaar staat de Citigo e iV bij de Nederlandse dealers. De prijzen volgen in een later stadium. We verwachten dat de e-Up straks dezelfde aandrijflijn krijgt.