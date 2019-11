Dít kost de Skoda Citigo-e iV

Wie in de markt is voor een compacte EV, was tot voor kort aangewezen op modellen als de Renault Zoe en de Smarts Fortwo en Forfour. Volkswagen, Seat en Skoda komen nu met elektrische versies van respectievelijk de Up, Mii en Citigo. Van de laatste zijn nu de prijzen bekend.

De Citigo-e iV, zoals de elektrische Skoda heet, staat vanaf begin volgend jaar in de Nederlandse showrooms en kent een vanafprijs van € 23.290. Voor dat bedrag ben je eigenaar van de Ambition-uitvoering. Een trede hoger op de ladder staat de € 25.540 kostende Style. Eerder werd de Volkswagen e-Up al van een prijskaartje voorzien. Die kleine EV wisselt vanaf € 23.475 van eigenaar. De Citigo-e iV Ambition heeft standaard al zaken als climatecontrol en elektrisch bedienbare ruitjes voor.

De Citigo-e iV heeft een 36,8 kWh accupakket dat in de bodem is verwerkt. Daarmee heeft de kleine Tsjech een WLTP-actieradius van 265 kilometer. Een 83 pk sterke elektromotor drijft de voorwielen aan en brengt de Citigo-e iV in 12,5 tellen op een snelheid van 100 km/h. Zijn topsnelheid ligt op een bescheiden 130 km/h. Een tussensprintje van 60 naar 100 km/h neemt 7,6 seconden in beslag. Met een 40kW-lader is de Citigo iV in een uur weer tot 80 procent volgeladen. Met een 7,2kW-lader heb je ruim vier uur nodig.

De bagageruimte meet 250 liter. Gooi je de achterbank plat, dan kun je tot 923 liter aan spullen meenemen.