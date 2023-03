Skoda communiceert met voetgangers via ‘grille’

De Skoda Enyaq in kwestie is door Skoda bij wijze van experiment uitgerust met een veld van individueel in- en uitschakelbare leds. Die scheppen de mogelijkheid om afbeeldingen en symbolen te projecteren. Het is een beetje vergelijkbaar met wat een (voetgangers-)stoplicht doet, zij het uitgebreider. Wie in deze Enyaq voetgangers voorlaat met oversteken, kan via de neus laten zien dat die mensen kunnen oversteken. Gaat de auto weer rijden, dan wordt in felrode symbolen duidelijk gemaakt dat het nu juist níet slim is om over te steken.

De verlichte grille staat niet op zichzelf. Skoda toont in samenwerking met de technische universiteit van Praag ook een speciale oversteekrobot. Die is zo’n 2 meter hoog en kan middels lichtsignalen aan zowel voetgangers als automobilisten duidelijk maken dat er overgestoken kan worden. De ‘IPA2X’ communiceert ook met de auto, die de bestuurder daardoor via het scherm kan waarschuwen.

Beide uitvindingen zijn uiteraard nog niet productierijp, maar worden volgens Skoda wel in de praktijk getest. Dat gebeurt in Italië en in Slovenië, in gebieden waar veel kinderen of juist veel ouderen rondlopen. De robot zou volgens de projectmanager in 2025 daadwerkelijk kunnen worden ingezet. Hoe dat met de ‘grille’ zit, vermeldt het verhaal helaas niet.