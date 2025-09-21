Bij AutoWeek zijn we goed in het testen van auto’s. We weten alles van rijeigenschappen, gebruiksgemak en prestaties. Maar wat we onmogelijk kunnen testen is hoe een auto zich op lange termijn houdt. Maar dat kun jij wel. Deel je ervaringen op deze site! 45.000 mensen gingen je voor .

Je kent het wel. Je wilt iets kopen, maar je bent geen kenner en wilt toch weten wat goed en slecht is. Of het nu een smartphone, hotelovernachting of auto is: je gaat op zoek naar ervaringen van anderen. Is een product goed of slecht? Ik denk dat we je niet hoeven te vertellen hoe waardevol dit soort informatie kan zijn.

Op deze site staan bijna 45.000 reviews die níet zijn gemaakt door de testredactie, maar door mensen zoals jij. Mensen die een auto een tijd lang gebruiken en zo nu en dan even een update geven van bijzonderheden. Dat kunnen mankementen of andere malheur zijn, maar ook ervaringen met het dealernetwerk of juist dingen waarover je enorm tevreden bent.

Schrijf een review en win een prijs

We willen het aantal reviews nog verder laten groeien en wat is nu een mooier moment om een review van je auto te schrijven dan net na de zomervakantie? De kans is groot dat je een paar weken intensief met je auto hebt geleefd en lange afstanden hebt gereden. Je hebt alles weer even gevoeld en nu de ervaringen nog vers zijn, is dit hét uitgelezen moment om in de pen klimmen.

Ga daarvoor naar deze pagina en volg het stappenplan. Om de inspiratie nog wat verder op te wekken verloten we tijdelijk een paar mooie prijzen onder de reviews die tussen 25 augustus en 19 oktober worden geplaatst of bijgewerkt.

Dus zet je supertester-pet op en schrijf vandaag nog een review van je auto. Deel wat je vindt van het comfort, de kosten, de betrouwbaarheid en prestaties. Je helpt er heel veel anderen mee!

Stappenplan 1) Je begint met inloggen op autoweek.nl. Dat doe je door rechtsboven op ‘Inloggen’ te klikken. Als je al een DPG Media-account hebt, dan word je vaak al automatisch ingelogd. 2) Eenmaal ingelogd, kies je bij ‘Je naam’ in het menu (rechts in de zwarte balk op de plaats bovenin de pagina waar eerder inloggen stond) voor de optie ‘Mijn Auto’s/Reviews’. Hiermee krijg je jouw auto’s te zien. 3) Heb je een nieuwe auto die je wilt toevoegen? Klik dan op de knop ‘Auto Toevoegen’ en volg de stappen. Hier geef je onder andere aan in welk jaar je de auto hebt gekocht / afgeleverd gekregen en met welke kilometerstand. Je kunt ook een (vorige) auto invoeren die je eerder hebt gereden.

Deze auto's vooral!

Als er een nieuw model op de markt is kijken we altijd reikhalzend uit naar de eerste reviews van gebruikers. Die zijn er soms al heel snel. Zo schreef de eigenaar van deze Mercedes-Benz CLA al over zijn roadtrip met de nieuwe elektrische generatie. Wanneer er tien tot vijftien inhoudelijk goede reviews van een model zijn, kunnen wij op basis daarvan weer een 'Praktijkervaring' schrijven, een artikel op de homepage waarin de ervaringen van mensen met een bepaald model aan de orde komen. Van de volgende modellen zouden we graag nog wat meer reviews van berijders lezen:

Renault Scenic E-Tech Electric

Skoda Elroq

Alfa Romeo Tonale

Maar elke auto is natuurlijk welkom, want de belevenissen van eigenaren met klassiekers zijn ook zeer interessant om te volgen.