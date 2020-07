Samsung SM6 onder het mes

Samsung is veel meer dan een fabrikant van mobiele telefoons. In Zuid-Korea kun je zelfs auto's van het bedrijf kopen. Het laatste wapenfeit van het bedrijf is deze vernieuwde SM6.

In Zuid-Korea kun je naar Renaults zoeken tot je een ons weegt. In plaats daarvan kun je er beter op jacht gaan naar auto's van Samsung. Renault Samsung Motors begon zijn leven ooit midden jaren negentig als een samenwerkingsverband tussen Nissan en Samsung, maar nadat Samsung zijn autotak rond de millenniumwisseling in de etalage zette, was het Renault dat het gros van de aandelen kocht en de toko omdoopte naar Renault Samsung Motors. Het modellengamma omvat momenteel de SM3, de aloude en bekende Fluence Z.E., de QM6 (Koleos), de recent gepresenteerde coupé-SUV XM3 op basis van de hier niet leverbare Arkana én de SM6. Die SM6 is in feite de auto die wij in Europa als Talisman kennen. Die D-segmenter van Renault werd eerder dit jaar gemoderniseerd en nu is ook de SM6 aan de beurt.

Een van de grootste verschillen met de hier bekende Talisman is het feit dat Samsung de SM6 alleen als sedan levert. Geen SM6 Estate voor de Zuid-Koreanen dus. De optische wijzigingen die Samsung op de SM6 doorvoert, komen overeen met de noviteiten die op de vernieuwde Talisman naar voren kwamen. Dat betekent: iets gewijzigde verlichting aan zowel voor- als achterzijde, nieuwe sierdelen en een iets aangepast interieur. Het mag geen verrassing heten dat de SM6 op zijn andere beeldmerken na designtechisch vrijwel identiek is aan de Talisman.

Vóór de facelift was de Talisman in Nederland onder meer verkrijgbaar met 1.6- en 1.8-liter benzinemotoren terwijl de SM6 daarnaast ook een geblazen 2.0 op de bestellijst had staan. Die 2.0 is verdwenen en de Zuid-Koreaanse Talisman is voortaan verkrijgbaar met de bekende 1.3 TCe die in de SM6 156 pk levert. Daarboven staat de 225 pk sterke 'TCe 300' gedoopte 1.8 TCe die ook in de Talisman nog bestaat. Daarnaast levert Renault een turboloze tweeliter, de 2.0 LPe. Deze machine lust naast benzine ook lpg en komt tot een nette 140 pk. De TCe's zijn gekoppeld aan een zeventraps automaat met dubbele koppeling, terwijl de lpg-machine aan een CVT-transmissie is geknoopt. De vanafprijs van de SM6 met 1.3 ligt in Zuid-Korea op een uiterst bescheiden 24.500.000 KRW, omgerekend nog geen €17.500. De 225 pk sterke variant wisselt er vanaf omgerekend €20.630 van eigenaar. Een wereld van verschil met wat je in Nederland voor een Talisman aftikt...