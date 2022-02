In 2020 riepen we ook al dat het einde van de Talisman, Scénic en Espace in zicht was. In dat kader hebben de modellen het nog lang uitgehouden, maar inmiddels weten we hoe lang het feest nog duurt. De Talisman gaat als eerste op het hakblok. Al in maart 2022, volgende maand dus, stopt de productie van dit model. Een directe opvolger hoeven we niet te verwachten, want het traditionele D-segment is rap aan het uitsterven. Onlangs viel het doek al voor de Volkswagen Passat sedan en ook de Ford Mondeo loopt op zijn laatste benen. In Nederland is de Talisman overigens al van de site van Renault verdwenen.

Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de Scénic en de Espace. De Espace is in als grote cross-over/MPV eigenlijk een segment op zichzelf, terwijl de Scénic ondanks zijn grote wielen in feite één van de allerlaatste midi-MPV’s is. De productielijn van de ‘korte’, vijfzits Scénic zal in juli worden stopgezet. De langere Grand Scénic en de Espace mogen nog even door en zullen de jaarwisseling naar 2023 gewoon meemaken. Toch geeft Renault al wel aan dat ook deze auto's uiteindelijk het veld gaan ruimen, alleen hangt er nog geen concreet moment aan.

Behalve een teruggelopen vraag is ook Renaults elektrificatiestrategie een directe oorzaak voor het verdwijnen van de Talisman, Scénic en Espace. De fabriek die ze bouwt, in het Franse Douai, is al gestart met de productie van de geheel elektrische Renault Mégane E-Tech Electric. Ook zal hier vanaf 2024 de eveneens elektrische Renault 5 worden gebouwd, op hetzelfde platform. De twee EV’s krijgen op termijn gezelschap van nog twee exemplaren, waaronder een SUV. Er gaat dus het een en ander verdwijnen, maar we krijgen er ook wat voor terug.