Techfabrikant Samsung presenteert een aantal auto-gerelateerde nieuwigheden. Zo komt het bedrijf met een digitale sleutel in Tesla-stijl. Ook wordt het thema ‘Car’ toegevoegd aan Samsungs SmartThings-app, die op zijn beurt beschikbaar komt in Android Auto.

Een digitale autosleutel is op zich niet nieuw. Steeds meer autofabrikanten bieden de mogelijkheid om de smartphone als sleutel te gebruiken, maar erg gebruiksvriendelijk is dat vaak nog niet. De bijbehorende apps werken traag en het is vaak nodig om de telefoon tegen de handgreep te houden om de auto te openen.

Een uitzondering op die regel is Tesla, vandaar de verwijzing naar dat merk hierboven. De manier waarop de deur van een Model 3 ontgrendelt op het moment dat iemand met een gekoppelde app aan de deurhendel trekt, wordt volgens Samsung ook mogelijk voor andere automerken.

Eenvoudig delen

Tijdens zijn Galaxy Unpacked-presentatie legt Samsung uit dat het samenwerkt met Audi, BMW, Ford en Genesis voor deze technologie, al zijn samenwerkingen met andere autofabrikanten ongetwijfeld in aantocht. De Samsung-sleutel werkt niet volgens de NFC-methode, waardoor het uit de broekzak halen van de telefoon niet nodig zou moeten zijn. In plaats daarvan bepaalt men heel nauwkeurig waar de gebruiker zich bevindt, zodat de auto net als met een reguliere moderne sleutel automatisch ontgrendeld op het moment dat de hand de deurgreep beroert. Samsung belooft bovendien dat de digitale sleutel eenvoudig met anderen kan worden gedeeld, ook als die anderen niet over een Samsung- of zelfs een Android-telefoon beschikken.

SmartThings

Dat is echter niet het enige autogerelateerde nieuws van Samsung. Zo krijgt de SmartThings-app van het bedrijf, waarin allerlei smarthome-functies worden ondergebracht, ook een auto-gedeelte. Daarmee wordt het mogelijk om de functies die nu in specifieke merk-apps worden verstopt, binnen deze Samsung-omgeving te bedienen. Denk bijvoorbeeld aan het op afstand starten of voorverwarmen van de auto.

Het invoeren van een navigatiebestemming is niet nodig, want Samsung leunt daarvoor sterk op Google’s Android Auto-oplossing. In samenwerking met Google komt het bedrijf met een versie van die functie die nauwer samenwerkt met de auto. Zo moet het mogelijk zijn om Android Auto op de hoogte te stellen van bijvoorbeeld de accustatus van je EV, zodat er in geval van nood via Google Maps naar een laadpaal kan worden gezocht.

Wasmachine

Bovendien wordt SmartThings toegevoegd aan Android Auto. Daarmee moet het bijvoorbeeld mogelijk zijn om met één druk op het autoscherm je huis vast voor te bereiden op je komst. Daarbij valt niet alleen te denken aan het opschroeven van de temperatuur via je Google Nest-thermostaat, maar ook aan het tijdig openen van een garagedeur of het starten van een wasprogramma op je ‘slimme’ wasmachine.