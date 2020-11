Samsung vernieuwt zijn grootste SUV

Samsung schroeft meer dan alleen Galaxy-smartphones, televisies, koelkasten en wasmachines in elkaar. Samsung Motors is namelijk een tak van het bedrijf dat zowaar complete auto's produceert. Samsung Motors voert nu een facelift door op de QM6, de grootste SUV die het in thuisland Korea levert.

Diverse modellen die de Europese consument van Renault kent, gaan in Zuid-Korea onder de vlag van Samsung Motors door het leven. Zo is de SM6 in feite een Renault Talisman, de XM3 een Renault Arkana en is de SM3 ZE de elektrische sedan die tot 2014 als Renault Fluence ZE in de Nederlandse orderboeken stond. Samsung Motors voert nu een kleine update door op de XM6. Je raadt het al, ook die SUV kennen we van Renault. We hebben te maken met Samsungs versie van de Renault Koleos.

Samsung Motors voegde de QM6 in 2016 aan zijn Koreaanse leveringsgamma toe en gaf de SUV vorig jaar al een iets herziene snuit. Die aangepaste Koleos wordt een zeldzaamheid, krap een jaar later vernieuwt Samsung Motors de QM6 namelijk doodleuk nog een keer. Wereldschokkend is de facelift overigens niet. De QM6 krijgt een grille met een andere invulling en ook de full-ledkoplampen aan weerszijden ervan krijgen een gewijzigde indeling. De achterste richtingaanwijzers zijn voortaan 'dynamische' exemplaren. Hou je vast: Samsung Motors plakt voortaan een frameloze achteruitkijkspiegel tegen de voorruit. Op de motorenlijst van de Samsung QM6 staan een 2.0 benzinemotor van 144 pk en een 140 pk versie van dezelfde tweeliter die naast benzine ook lpg lust.

Voor de Nederlandse consument relevant? Zeker niet, maar voor de liefhebber van automobiele curiosa wellicht toch de moeite waard.