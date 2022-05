Russische autoverkoop ingestort in april

Begin deze maand werd al bekend dat de autoproductie in Rusland keihard onderuit is gegaan. Nu blijkt dat er afgelopen maand ook amper nog nieuwe auto's verkocht zijn.

De Russische autoproductie kelderde in maart met maar liefst 72,1 procent ten opzichte van diezelfde maand vorig jaar. Nu blijkt dat ook de verkoop van nieuwe auto's ingestort is. In Rusland zijn in april bijna 80 procent minder auto’s verkocht dan in dezelfde maand een jaar eerder, blijkt uit gegevens van de associatie voor Europese bedrijven in Rusland.

Vorige maand werden in Rusland ruim 32.000 nieuwe auto’s verkocht, tegenover bijna 120.000 een jaar eerder. De verkopen van Volkswagen en Volvo gingen met meer dan 90 procent onderuit. Lada was nog steeds het meest gewild, maar ook van dat merk werden 78 procent minder auto’s verkocht.

Autoproducenten kregen te maken met sancties tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne en besloten ook zelf geen zaken meer te doen met het land. Bedrijven die auto’s maken in Rusland, konden dat minder doen doordat onderdelen opraakten. Door de sancties en besluiten van westerse bedrijven om Rusland te boycotten gaan de verkopen van verschillende productcategorieën hard omlaag. Dit is een van de eerste keren dat voor een bepaalde productsoort duidelijk wordt wat de invloed van de sancties is.