Autoproductie Rusland ingestort

De omvang van de Russische autoproductie is nog maar een schim van wat het kort geleden was. Dat maken cijfers duidelijk die zijn vrijgegeven zijn door Rosstat.

In het eerste kwartaal zijn in Rusland 244.000 nieuwe personenauto's geproduceerd, zo blijkt uit informatie die Rosstat, het Russische equivalent van het CBS, vrijgeeft. Dat zijn er 33,2 procent minder dan er in het eerste kwartaal van 2021 zijn gebouwd. De productiedaling lijkt mee te vallen, maar vergeet niet dat de Russische invasie van Oekraïne pas eind februari plaatsvond en er toen nog geen sprake was van heftige sancties tegen Rusland. Inmiddels hebben diverse automerken hun Russische productie stilgelegd.

De productiedaling in maart 2022 is dan ook veel heftiger. In maart verlieten slechts zo'n 40.000 personenauto's Russische autofabrieken, maar liefst 72,1 procent minder dan in maart vorig jaar. Ten opzichte van februari dit jaar betrof de daling van het aantal geproduceerde auto's in maart ruim 62 procent.

Het gros van de in maart geproduceerde auto's is afkomstig van AvtoVaz, het moederbedrijf van onder meer Lada dat ook ook de Renault (Dacia) Logan en Sandero in het land bouwt. Het Russische Avtodor bouwt nog modellen van Hyundai en Kia, Mazda Sollers bouwt er voor zover bekend nog Mazda's en ook schroeft het Chinese Haval in Rusland nog auto's in elkaar.