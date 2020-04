Russen kochten massaal nieuwe auto's in maart

Wereldwijd stort de automarkt in als gevolg van de coronacrisis. In Rusland zal dat niet anders zijn, maar op het laatste moment was daar echter iets bijzonders aan de hand. De autoverkoop trok daar plots flink aan.

In West-Europa schilderde maart een somber beeld af voor wat betreft de autoverkopen. In Zuid-Europese landen zakte de markt soms tot wel 80 procent in en ook in Nederland tekende de coronacrisis zich al duidelijk af in de verkoopcijfers. De komende maanden gaan wellicht weer wat tekenen van herstel vertonen, maar de klappen komen onverminderd hard aan. Daarbij is het nog maar de vraag hoe snel de verkopen weer aantrekken als de industrie en het normale leven enigszins op gang komen. De economische gevolgen van de crisis hebben uiteraard ook effect op de koopkracht van de consument.

In Rusland voorzag men al dat het de komende tijd waarschijnlijk lastiger wordt om een nieuwe auto te kopen. Dat, maar vooral ook de stevige waardedaling van de Russische roebel, spoorde volgens Autostat veel mensen aan om nog snel hun slag te slaan. Het kan mogelijk lang duren voordat auto's in Rusland weer zo betaalbaar worden als de afgelopen maanden. In maart werden er in Rusland maar liefst 23 procent meer auto's verkocht dan in dezelfde maand vorig jaar. Het eerste kwartaal pakte 16 procent positiever uit dan een jaar eerder. Enorme stijgingen in verhouding tot de automarkt in West-Europa en de VS.

De succesvolste fabrikant was Avtovaz, dat die positie in het thuisland traditioneel stevig in handen heeft. Het moederbedrijf van Lada zag de verkoop met 6,6 procent (t.o.v. maart 2019) stijgen naar 31.600. Kia staat op plaats twee, met 23.600 verkochte auto's (+35 procent). Hyundai volgt op de derde stek, met 18.000 auto's (+29,3 procent). Renault en Volkswagen completeren de top vijf.