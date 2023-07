Rusland belangrijkste exportmarkt voor Chinese auto's

In de eerste vijf maanden van dit jaar zijn maar liefst 287.000 in China geproduceerde auto's naar Rusland geëxporteerd, zo meldt Bloomberg op basis van informatie van de China Association of Automobile Manufacturers. Daarmee is Rusland met afstand de belangrijkste exportmarkt voor Chinese auto's. Op plek twee vinden we namelijk Mexico waar van januari tot en met mei dit jaar 159.000 Chinese auto's heen zijn geëxporteerd.

Dat de Chinese fabrikanten massaal in het gat springen dat op de Russische automarkt is ontstaan nadat bedrijven als Toyota en Volkswagen er de deur achter zich dichttrokken, blijkt wel uit de cijfers van 2022. Toen werden nog 162.000 Chinese auto's naar Rusland geëxporteerd. Chery, Geely en Great Wall zijn in Rusland de populairste Chinese merken en zijn er samen goed voor ongeveer een derde van de autoverkopen in het eerste halfjaar, zo blijkt volgens Bloomberg uit de cijfers.

Meer dan 50 procent van de auto's die in juni in Rusland zijn verkocht, zijn niet lokaal geproduceerd, zo blijkt uit cijfers van Autostat. Uit informatie van hetzelfde Autostat blijkt dat in Rusland zo'n dertig Chinese merken (en submerken) actief zijn die gezamenlijk meer dan honderd modellen verkopen. Lada was in juni met een marktaandeel van 29 procent overigens toch nog de grootste in Rusland. In juni stond Chery op plek twee, Haval op plek drie en namen Changan en Omoda - een submerk van Chery dat ook naar Nederland komt - plekken vier en vijf in. Interessant weetje: in juni werden voor het eerst meer dan 1.000 elektrische auto's in Rusland verkocht. Het ging om 1.054 exemplaren. In juni werden in Rusland in totaal een ruime 82.000 auto's verkocht.

Afgebeeld: de Lada X-Cross 5, feitelijk geen Lada maar een Bestune T77 van het Chinese FAW.