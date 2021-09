Ruimte van belang in het C-segment

Nieuwe parkeerplaatsen hebben een NEN-norm van 2,4m en eigenlijk is een breedte van 2,5 meter gewenst. Dat is natuurlijk niet zomaar, het heeft te maken met het feit dat de gemiddelde auto groter wordt. Zo is de gemiddelde middenklasser tegenwoordig breder dan 2 meter. Het kan de zakelijke rijder namelijk niet groot genoeg.

De hatcback station SUV evolutie

Aan het begin van 2000 waren het de stationwagens die in populariteit toenamen. De zakelijke rijder kon toen al extra ruimte waarderen. Vooral bij dagjes weg en vakanties werd hier optimaal gebruik van gemaakt. Door de jaren heen zijn de auto’s eigenlijk alleen maar groter geworden. Het ene na het andere merk lanceerde een stationvariant van zijn modellen.

Dat we ruimte waarderen is al gebleken en dat wordt de laatste periode weer bewezen. Sinds de komst van de SUV stijgt deze elk jaar in verkoopcijfers onder zakelijke rijders. Van de huidige top 10 meest geregistreerde auto’s uit het middensegment zijn er vijf SUV’s die een plek innemen. De meest gewenste SUV in deze klasse is de Volvo XC40 (1) met 3.163 registraties. De KIA Niro (3) levert op aantallen in, maar blijft ook jaren na de introductie populair. Als hekkensluiter doet Skoda met zijn Kodiaq (10) het goed. Het laatste half jaar hebben zij 1.620 zakelijke registraties behaald.

Het moet wel sportief ogen

De grote en lekker ruime auto’s zien we het liefst ook nog in de sportieve uitvoering. Geen probleem waar automerken geen raad mee weten, in het hoge segment zien we vooral de sportbacks en in het middensegment de cross-overs. Zo komen de VW T-Roc (6) en de Peugeot 2008 (9) in de top 10 voor als populaire cross-overs.

De klassieke modellen zijn ook groter geworden en blijven onveranderd gewild. De Ford Focus scoort met elke vernieuwing van het model weer en ook Volkswagen is bekend met dit fenomeen. De Polo (2) en de Golf (3) blijven zich als model doorontwikkelen en slaan geen lijstje over als het gaat om meest populaire zakenauto’s.

Vereniging Zakelijk Rijders Lease Top 10

# Merk Model Catalogusprijs Bijtelling 1 Volvo XC40 € 37.985 € 258 2 Volkswagen Polo € 21.590 € 147 3 Kia Niro € 28.760 € 196 4 Skoda Octavia € 27.440 € 186 5 Ford Focus € 26.045 € 177 6 Volkswagen T-Roc € 28.060 € 191 7 Volkswagen Gof € 26.360 € 179 8 Toyota Corolla € 25.550 € 174 9 Peugeot 2008 € 25.800 € 175 10 Skoda Kodiaq € 38.105 € 259

Wil je als zakelijke rijder op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Schrijf je dan gratis in bij VZR.