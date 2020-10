Ruim 650 miljoen euro minder BPM in 2020

In de eerste drie kwartalen van 2020 is veel minder bpm afgedragen dan in voorgaande jaren, meldt BNR. Dat heeft twee belangrijke oorzaken.

‘Gemiddelde CO2-uitstoot nieuwe auto’s fos gedaald’, kopten we eerder vandaag. Dat dit Europese nieuws ook voor Nederland geldt, is heel eenvoudig inzichtelijk te maken. De Belasting op Personenauto’s en Motorrijwielen is hier immers, voor personenauto’s althans, volledig afhankelijk van de CO2-uitstoot.

De lagere CO2-uitstoot van nieuwe auto's blijkt zijn effect niet te missen. Cijfers van VWE maken duidelijk dat een nieuwe auto in de eerste drie kwartalen van 2020 gemiddeld goed was voor € 4.566 aan bpm. In 2019 was dat nog €5.345, terwijl 2018 met € 4.909 tussen de twee recentste jaren in eindigt.

De auto’s die dit jaar worden gekentekend, zijn dus gemiddeld zuiniger dan die van 2019. Dat is gezien de enorme stijging in het aantal beschikbare EV’s en plug-inhybrides geen al te grote verrassing.

Evenmin verrassend is dat er ook gewoon veel minder auto’s zijn verkocht in 2020. Over de eerste drie kwartalen komt VWE tot een totaal van 249.171 stuks, maar liefst 25,8 procent minder dan de 335.593 exemplaren van vorig jaar. In 2018 werd er zelfs nog meer verkocht in de eerste negen maanden: 363.311.

Voor wie het weten wil: 2016 staat in de Nederlandse autowereld bekend als een absoluut rampjaar voor de nieuwverkopen. In dat jaar gingen er in de eerste negen maanden 287.076 auto's over de toonbank, dik 15 procent méér dan dit jaar.

Het totaal aan geïnde bpm-euro’s blijft in 2020 tot nu toe steken op € 1.137.692.303. Dat lijkt een enorm bedrag (en dat is het ook), maar het is maar liefst 36,6 procent minder dan in 2019. Toen bracht de bpm bijna € 1,8 miljard op, net als in 2018.