Gemiddelde CO2-uitstoot nieuwe auto's fors gedaald

De gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto's in Europa is fors gedaald. Dat blijkt uit cijfers van Jato. Volvo loopt als enige merk vóór op haar eigen doelstelling voor dit jaar.

Gemiddeld mag het nieuwe wagenpark van autofabrikanten in Europa dit jaar nog maar 95,7 gram CO2 per kilometer uitstoten. Daarboven worden boetes uitgedeeld. Dat doel lijkt over alle fabrikanten gezien nog niet te worden gehaald. Over de periode januari tot en met augustus lag de gemiddelde CO2-uitstoot met 102,2 g/km nog 6,5 g/km boven dat doel. Toch is het al wel maar liefst 17,8 g/km lager dan vorig jaar. Dat is toch al een significante én opvallende daling. De afgelopen jaren ging de gemiddelde uitstoot namelijk zelfs weer iets omhoog, zoals in onderstaande tabel van Jato te zien is:

De aanzienlijke verbetering is volgens Jato vooral toe te schrijven aan het flink gegroeide aandeel EV-verkopen dit jaar. Waar de algehele nieuwverkoop inzakte door de crisis, hielpen onder meer diverse aanschafsubsidies in verschillende Europese landen EV's aan een flink groter marktaandeel dan vorig jaar. Over heel Europa gezien groeide die markt tot september met maar liefst 67 procent, terwijl de algehele markt een min van 29 procent noteerde. Hierbij gaat het zowel om volledig elektrische als deels elektrische auto's.

Volvo goed op weg

Bij Volvo gaat het vooral goed wat betreft beoogde CO2-reductie. Dat is volgens Jato het enige merk (dat ook verbrandingsmotoren levert) dat nú al onder haar eigen doelstelling zit. Moederbedrijf Geely wil dit jaar over al haar merken gezien nog maar 110,3 g/km uitstoten, maar zit al op 103,1 g/km. Weliswaar ook nog boven het EU-doel, maar dus al fors onder het eigen streven. Dat is voor 99 procent de verantwoordelijkheid van Volvo volgens Jato. De andere merken, waaronder Polestar, hebben qua verkoopaantallen geen groot aandeel. In de periode in kwestie (januari tot augustus) was 38 procent van de verkochte nieuwe van Geely afkomstige auto's geëlektrificeerd.

BMW doet ook goede zaken; dat zit nog slechts een halve gram boven haar doel van 102,9 g/km. Een opvallende 'tegenvaller' is volgens Jato Toyota. Dat was voorheen het merk dat het scherpst op de CO2-doelen opereerde, maar op dit moment niet meer. Toyota zit momenteel weliswaar slechts 2,2 gram boven haar doel, maar toch verwacht Jato dat het lastig wordt om weer de koppositie op dit gebied te pakken. Dat heeft volgens de marktonderzoeker vooral te maken met het feit dat Toyota op volledig elektrisch gebied nog weinig te bieden heeft en dat hybrides (ondanks het marktaandeel van 65 procent over Toyota's totale verkopen) CO2-gemiddelden minder hard drukken dan BEV's.