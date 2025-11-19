Ongeveer een derde van de nieuwe auto's die maandelijks in Nederland geregistreerd worden, is tegenwoordig een volledig elektrische. Welk deel van het totale Nederlandse wagenpark is echter een elektrische auto? AutoWeek duikt in de cijfers.

Het Nederlandse wagenpark telde op 1 januari dit jaar 9.621.272 personenauto's. Daarmee is het wagenpark met 207.580 personenauto's gegroeid ten opzichte van vorig jaar. Het gaat om een procentuele stijging van 2,2 procent. Het wagenpark groeit daarmee stabiel door, een jaar eerder namen we een vergelijkbare groei waar. Van de ruim 9,6 miljoen auto's in Nederland is ruim 6 procent een volledige elektrische. Dat blijkt uit cijfers van RAI Vereniging en Bovag.

Niet alleen het wagenpark is tussen 2024 en 2025 stabiel gegroeid, het aandeel elektrische auto's van het totale wagenpark is dat ook. Op 1 januari van dit jaar reden er in Nederland 587.191 elektrische auto's rond. Dat waren er 24.874 stuks meer dan een jaar eerder. Dat betekent dat 6,1 procent van het Nederlandse wagenpark op dat moment uit EV's bestond. Dat aandeel lag 1,19 procentpunt hoger dan op 1 januari van 2024. Begin 2024 lag dat aandeel 1,22 procentpunt hoger dan op 1 januari 2023. Het feit dat een dikke 6 procent van het Nederlandse wagenpark een EV is, betekent ook dat bijna 94 procent van alle personenauto's in Nederland gewoon nog een verbrandingsmotor had.

Interessant: tussen 2020 en 2025 is het Nederlandse elektrische wagenpark met bijna 480.000 auto's gegroeid. Het aandeel EV's in Nederland is in die vijf jaar met bijna 5 procentpunt toegenomen.

Aandeel elektrische auto's in Nederlandse wagenpark (verloop 2018-2025)

Jaar Aantal Aandeel wagenpark 2018 21.032 0,25% 2019 45.066 0,51% 2020 107.721 1,21% 2021 183.143 2,04% 2022 252.635 2,76% 2023 340.583 3,69% 2024 462.307 4,91% 2025 587.191 6,1%

Nederlandse wagenpark naar type aandrijflijn (1 januari 2025 versus 1 januari 2024)

Aandrijflijn Aantal (2025) Aandeel (2025) Verschil procentpunt versus 2024 Aandeel 2024 Benzine 7.120.832 74% -2,4% 76,4% Diesel 701.416 7,2% -1,2% 8,4% Lpg 94.229 1% - 1% Hybride 1.105.598 11,5% +2,5% 9% EV 587.191 6,1% +1,2 % 4,9% Cng 7.328 0,8% -0,01% 0,9% Lng 4 0,00004% -0,00002% 0,00006% Biobrandstof 3.934 0,4% - 0,4% Waterstof (FCEV) 712 0,007% -0,001% 0,008% Onbekend 28 0,0003% +0,001% 0,0002% Totaal 9.621.272 100%

Auto's met een traditionele benzinemotor verliezen al even terrein. Het aandeel auto's met een niet-geëlektrificeerde en dus traditionele benzinemotor nam ten opzichte van 2024 met bijna 2,5 procentpunt af. Tegelijkertijd zien we een vergelijkbare toename in procentpunten van het aantal auto's met een hybride aandrijflijn, maar dat is ten dele natuurlijk toeval.

Nog slechts 7,2 procent van de personenauto's in Nederland heeft een dieselmotor. Dat aandeel neemt de laatste jaren gestaag af. Er waren begin dit jaar nog zo'n 700.000 personenauto's met een dieselmotor in ons land. Ter vergelijking: vijf jaar geleden - in 2020 - waren dat er nog 1,25 miljoen.

Opbouw hybride personenautopark in Nederland (1 januari 2025 versus 1 januari 2024)

Aandrijflijn Aantal (2025) Aantal (2024) Procentueel verschil t.o.v. 1 januari 2024 Mild-hybride (MEV) 285.669 212.074 +35% Hybride (HEV) 420.126 355.767 +18% Plug-in hybride (PHEV) 393.787 275.540 +43% Range extender (REEV) 2.530 2.675 -5% Onbekend 3.456 3.006 +15%

Bij alle soorten hybride aandrijflijnen – hybrides met een range extender uitgezonderd – valt in absolute zin een stevige groei waar te nemen. Tussen 2024 en 2025 zijn er vooral meer nieuwe plug-in hybrides en mild-hybrides bij gekomen. Ook zijn er meer personenauto's met een reguliere volledig hybride aandrijflijn dan een jaar geleden (+18 procent).