De Concept AMG GT XX van Mercedes-AMG maakte bij de onthulling al indruk, maar nu heeft het studiemodel ook werkelijk wat gepresteerd. Hij heeft onder meer de grootste afstand in 24 uur tijd ooit voor een EV afgelegd.

De Mercedes-AMG Concept AMG GT XX ziet er indrukwekkend uit en dat is hij ook zeker, met zijn drie samen 1.360 pk sterke elektromotoren. Ook het maximale laadvermogen van maar liefst 850 kW is oprecht bizar. Misschien denk je 'leuk, maar dat is allemaal slechts op papier mogelijk', maar Mercedes-AMG heeft nu al wat indrukwekkends in de praktijk gebracht met de conceptauto.

Op de befaamde hogesnelheidsbaan de Nardò Ring in Italië hebben de Duitsers in 24 uur tijd maar liefst 5.479 kilometer gereden met de Concept AMG GT XX. Dat is een nieuw record voor een EV. Niet zomaar een nieuw record: het is dik 1.500 km verder dan het vorige record. De Xiaomi YU7 had met 3.944 km het vorige record in handen. De Mercedes-AMG reed gemiddeld dik 228 km per uur en volgens Mercedes-AMG werd het grootste gedeelte van de tijd zo'n 300 km/h gereden. De gemiddelde snelheid kwam natuurlijk een stuk lager uit vanwege de (overigens razendsnelle) laadstops, maar is alsnog indrukwekkend hoog.

Het werk zat er niet na 24 uur al op. Het nieuwe record is onderdeel van een bijna acht dagen durende duurloop. Dagen achtereen werd er dag en nacht gereden, voor een totaal van ruim 40.000 km. Na zeven dagen, dertien uur en 24 minuten stond er 40.075 km op de klok; de omtrek van de aarde. Ook dat was weer een record voor een EV. Er is een hele reeks records gehaald; niet eerder reed een EV in zo'n korte tijd 2.000 km, 5.000 km, 10.000 km, 20.000 km, 25.000 km, 30.000 km of 40.000 km.

Uiteraard werd er niet alleen bijgeladen, er zijn ook verschillende mensen achter het stuur gestapt. Zo reed onder meer Mercedes-AMG F1-coureur George Russell een stint. Ook Fabian Vettel (het jongere broertje van viervoudig F1-wereldkampioen Sebastian Vettel) nam een deel van de rit voor zijn rekening.