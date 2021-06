'Rimac en Porsche gaan Bugatti samen overnemen'

De geruchtenstroom rondom de toekomst van Bugatti neemt weer toe. Rimac zou vooraan in de rij staan om de hypercarbouwer uit Molsheim over te nemen, hetgeen begin volgend jaar zou moeten gebeuren als Rimac zelf naar de beurs gaat. Ook Porsche is hierbij naar verluidt betrokken.

Volgens het Duitse Manager Magazin gaat Rimac allereerst zelf een grote stap zetten. Volgens insiders moet de Kroatische EV-fabrikant in 2022 naar de beurs gaan en mikt het bedrijf op een valuatie van € 5 miljard. Dat verse kapitaal moet Rimac daarna gaan helpen om Bugatti over te nemen. Als de geruchten kloppen gaat Rimac dat niet alleen doen, maar krijgt ook Porsche een belang in Bugatti. De verdeling van de aandelen tussen Rimac en Porsche in de joint venture zou dan respectievelijk 55 procent en 45 procent zijn. Persbureau Reuters meldt dat zowel de Volkswagen Group als Porsche niet meteen bereikbaar was voor commentaar.

Het moet nog blijken of de geruchten kloppen, maar waar rook is, is over het algemeen ook vuur. In februari zei de CEO van Porsche nog dat de toekomst van Bugatti deze zomer verder duidelijk wordt. Tussen Rimac en Porsche bloeit in ieder geval al langere tijd iets. In maart vergrootte Porsche nog zijn belang in Rimac, waarmee de sportwagenfabrikant uit Stuttgart een kwart van het bedrijf in handen heeft. Dat besluit duidt er eveneens op dat er iets staat te gebeuren. Vanuit de Volkswagen Group zou het in ieder geval een slimme zet zijn. Het concern haalt de kennis van Rimac in huis, maar verliest niet geheel de controle over Bugatti, ooit het paradepaardje van wijlen Ferdinand Piëch.

Rimac zit overigens niet bepaald stil: begin deze maand trokken de Kroaten het doek van de 1.914 pk sterke Nevera. Dat is in ieder geval alvast een meer dan Bugatti-waardig cijfer.