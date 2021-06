Bugatti Chiron Super Sport: nu zonder ‘300+’

Bugatti presenteert weer eens een nieuwe variant op het thema ‘Chiron’ . De Chiron Super Sport 300+ kenden we al, maar nu is de extra lange en extra snelle Framsman er ook zonder die cijfermatige toevoeging. Dit is de Super Sport!

Van Bugatti’s drang om gaatjes te vullen kunnen veel tandartsen nog wat leren. Wie denkt dat er op hypercargebied weinig te variëren valt, moet toch echt eens met deze in Frankrijk gevestigde hypercarfabrikant met Italiaanse genen en een Duits moederbedrijf gaan praten. Los van allerlei bizarre one-offs kennen we de Chiron inmiddels als Sport, Pur Sport en Super Sport 300+. Daar komt nu een variant bij: de Super Sport.

De auto laat zich het beste omschrijven als het luxebroertje van de Super Sport 300+. Dat betekent dat het een Chiron is die vooral gericht is op zo hard mogelijk gaan in rechte lijn, want de ‘300+’ was de auto waarmee het merk het record voor productiemodellen op dat vlak verpulverde. Technisch zijn de twee dan ook gelijk, wat betekent dat ook de Super Sport over maar liefst 1.600 pk en 1.600 Nm beschikt. De topsnelheid lijkt wel flink lager te liggen, maar met 440 km/h blijf je de meeste medeweggebruikers toch alsnog wel ruimschoots voor ... Leuk weetje: volgas schakelt de auto bij 403 km/h nog even van de zesde naar de zevende versnelling. Het sprintje van 0 naar 200 is in 5,8 tellen achter de rug, 300 staat in 12,1 seconden op de klok. Een sprint van 0 naar 400 wordt niet in seconden omschreven, maar Bugatti meldt wel dat de Super Sport dat kunstje zeven procent sneller kan dan een reguliere Chiron.

25 cm extra

De reguliere Super Sport heeft dezelfde koets als die in een zeer kleine oplage gebouwde Super Sport 300+. We zien opnieuw een ‘longtail’-kont, die door zijn vorm en maar liefst 25 centimeter extra lengte een betere stroomlijn geeft. De indeling onder de ietwat opwaarts eindigende achtersteven is ook anders dan bij een ‘gewone’ Chiron, met twee setjes van boven elkaar geplaatste uitlaateindstukken. De achtervleugel kan door de anders gevormde kont zo laag mogelijk blijven op topsnelheid, terwijl er dan toch genoeg downforce is om de auto op de weg te houden.

Ook de voorkant wijkt af . De luchtinlaten onder de koplampen zijn groter en anders getekend. Ook heeft de auto ‘kiewen’ achter de voorwielen en kenmerkende patrijspoort-achtige openingen boven de voorwielen. Die ronde gaten zaten ook al op de EB110 Super Sport, zij het op een andere plek.

Luxe

Naar verschillen tussen deze versie en de 300+-variant is het langer zoeken. Het lijkt vooral te gaan om de wielen, de kleurstelling en de uitvoering, die veel luxueuzer is dan bij de nog meer op prestaties gerichte recordauto. Het interieur is volgens Bugatti een oase van prachtig leer, gepolijst aluminium en carbon, wat dit het ideale vervoersmiddel zou maken voor ellenlange en vooral razendsnelle roadtrips.

Met die insteek is de Super Sport in feite een tegenhanger van de Pur Sport, die juist meer op snel bochtenwerk is gericht. De Super Sport lijkt ook de ideale concurrent voor de McLaren Speedtail, ook al zo’n pijlsnelle über-GT. De Bugatti Chiron Super Sport kost 3,2 miljoen euro zonder belastingen en de eerste aflevering staat voor begin 2022 gepland.