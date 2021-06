Rimac Nevera: 1.914 pk sterke elektrische hypercar

Het in Kroatië gevestigde Rimac heeft zich in sneltreinvaart weten op te werken van een ambitieuze start-up naar een speler in hypercarland om rekening mee te houden. De in uiterst beperkte oplage gebouwde Concept One was de eerste auto van het merk, een auto die nu officieel opgevolgd is door een compleet nieuw model. Dit is de Rimac Nevera, de productieversie van de C_Two die in maart 2018 zijn debuut beleefde en die nu na jarenlange fijnslijperij klaar is voor de markt.

De Nevera is een elektrische extremist die je ietwat gechargeerd gezegd moet zien als het elektrische equivalent van de Bugatti Chiron. Dat betekent dat hij tot de nok van het dak is afgetopt met bergen kracht, maar dat het in de basis geen extreem hardcore model is. De Rimac Nevera is net als de Chiron namelijk vooral een luxueuze GT, maar wel een die met zijn oerkracht pijlsnel is. De cijfers liegen er niet om. De naar een Mediterraanse storm vernoemde Kroaat heeft vier elektromotoren die elk een wiel aandrijven. Het systeemvermogen bedraagt een ruggenmerg vergruizende 1.914 pk en 2.360 Nm. In 1,85 tellen flitst de Nevera naar een snelheid van 97 km/h (60 mph) en z'n topsnelheid ligt op een duizelingwekkende 412 km/h. In 4,3 tellen staat de 160 km/h op de klok en wie in totaal 9,3 tellen geduld heeft, raast met 300 km/h over het asfalt. In de bodem zit een 120 kWh grote accu. Opvallend detail: de Nevera heeft twee 'transmissies' die elk één versnelling hebben. Een voor elke set elektromotoren (voor en achter).

De afgelopen twee jaar heeft Rimac de C_Two behoorlijk fijngeslepen. Zo snijdt de Nevera dankzij verbeterde aerodynamica volgens Rimac 34 procent efficiënter door de wind en worden de aandrijflijn en de remmerij 7 tot 30 procent beter gekoeld. De Nevera is gebouwd rond een uit koolstofvezel opgetrokken monocoque die 200 kilo in de schaal legt. Uiteraard heeft de Rimac Nevera een regeneratief remsysteem, al zorgen 39 centimeter grote koolstofkeramische schijven van Brembo voor de écht bikkelharde vertraging. Meer highlights: de Nevera is uitgerust met steer-by-wire-technologie en is naast in de standen Comfort en Sport ook in de modi Track en Drift over de weg te jagen. Rimac geeft de Nevera verder een slim stukje hard- en software dat Driving Coach heet. Het systeem bestaat uit 12 ultrasone sensoren, 13 camera's en 6 radars die op bijvoorbeeld het circuit de prestaties van de bestuurder analyseert en vervolgens met verbeterpunten komt.

In het luxueus aandoende interieur zien we drie digitale displays en wie de kleurstelling van het interieur van de Rimac Nevera op deze foto's niets vindt, hoeft de auto niet direct van zijn waarschijnlijk korte shortlist te halen. Naast de uitvoeringen GT, Signature en Timeless biedt Rimac namelijk een Bespoke-optie aan waarmee nagenoeg elk hoekje en nisje met een materiaal en kleur naar keuze valt af te werken.

Rimac gaat in totaal 150 exemplaren van de Nevera maken. De auto heeft een vanafprijs van - hou je vast - €2 miljoen. Rimac heeft bij diverse fabrikanten indruk gemaakt. Zo gaat Pininfarina de 'C_Two' als basis gebruiken voor de Battista en recent vergrootte Porsche zijn belang in de Kroatische fabrikant tot 24 procent.