Porsche vergroot belang in Rimac

Porsche vergroot zijn belang in de Kroatische autofabrikant Rimac. Na een investering van €70 miljoen krijgt Porsche 24 procent aandeel in Rimac. Een overname van Bugatti door Rimac wordt daardoor weer wat waarschijnlijker.

Porsche heeft voor de derde keer geld gestoken in Rimac. De bouwer van elektrische sportauto's kreeg in 2018 een kapitaalinjectie van Porsche, waarvoor Porsche 10 procent belang kreeg. In 2019 deed Porsche er een schepje bovenop en groeide z'n belang in Rimac naar 15,5 procent. Nu steekt Porsche nog eens €70 miljoen in Rimac en heeft het bijna een kwart van het bedrijf in handen.

Volgens Porsche-bestuurslid Lutz Meschke heeft Rimac de afgelopen jaren bewezen dat het de investeringen waard was en komt het bedrijf met innovatieve technologieën. Porsche heeft nu opnieuw een order geplaatst bij Rimac voor onderdelen. De Rimac C_Two, weliswaar nog een studiemodel, laat zien wat het merk kan, dat is een met vier elektromotoren uitgeruste supercar die 1.914 pk en 2.300 Nm koppel tot z'n beschikking heeft, in minder dan 2 seconden naar 100 km/h schiet en sneller dan 400 km/h kan. Ook zou de C_Two op level 4 autonoom kunnen rijden.

Porsche gelooft er dus wel in, ook voor het gebruik van door Rimac ontwikkelde zaken in z'n eigen auto's, maar er is natuurlijk meer aan de hand. Porsches moederbedrijf Volkswagen Group zinspeelt al tijden op de verkoop van Bugatti. Rimac zou de beoogde koper zijn. Dat Porsche nu zijn belang in Rimac vergroot, is mogelijk een sterke aanwijzing dat Bugatti inderdaad aan Rimac verkocht zal worden. Uit uitspraken van Porsche-topman Oliver Blume bleek vorige maand dat het vergroten van Porsche's aandeel in Rimac in combinatie met de verkoop van Bugatti aan Rimac een mogelijk scenario is. Dat eerste is dus gebeurd, nu het tweede nog?