'Volkswagen wil Bugatti aan Rimac verkopen'

De Volkswagen Group staat op het punt om Bugatti aan Rimac te verkopen. Dat melden bronnen binnen het concern aan het Britse Car Magazine . Met deze deal is Volkswagen er naar verluidt op uit om zelf juist een groter aandeel te krijgen in Rimac, dat groot is geworden met het ontwikkelen van geavanceerde elektrische aandrijflijnen. Het zou een behoorlijke ommezwaai betekenen in de koers van het Duitse concern.

Rimac en Volkswagen hebben al een zekere band met elkaar. In 2018 nam Porsche een belang van 10 procent in het Kroatische merk, om dat vervolgens uit te breiden naar 15,5 procent in 2019. Uit deze ontwikkeling kan worden opgemaakt dat de belangstelling van Volkswagen voor Rimac aanzienlijk is. Maar het is nog niet genoeg. Bronnen binnen het merk melden aan Car Magazine dat er vorige week een deal is goedgekeurd waarbij Bugatti via Porsche wordt overgedragen aan Rimac, in ruil voor een groter aandeel in het EV-bedrijf. Oprichter Mate Rimac heeft zelf 51 procent van de aandelen in handen. Voor Porsche - en daarmee ook de Volkswagen Group - is het doel vermoedelijk om de andere 49 procent van de aandelen in handen te krijgen. Dat zou betekenen dat de Volkswagen Group in veel grotere mate toegang krijgt tot de know how van Rimac op het gebied van elektrische aandrijflijnen.

Een gunstige deal voor Volkswagen, dat het roer de afgelopen jaren behoorlijk heeft omgegooid. De focus van het huidige management ligt volledig op elektrificatie, digitalisering en autonoom rijden. Onder wijlen Ferdinand Piëch zou de verkoop van Bugatti, dat gezien kan worden als het geesteskindje van de voormalig CEO, waarschijnlijk nooit plaats hebben gevonden. Momenteel ligt de focus van Volkswagen dus op een ander terrein. Het concern zal bovendien snel moeten handelen, want meerdere partijen zijn erop uit om met Rimac samen te werken. Daarom lijkt de verkoop van Bugatti een logische zet. Rimac krijgt daardoor de merkrechten en de infrastructuur van Bugatti in handen, wat mogelijk perfect zou zijn voor de productie van de C_TWO, de reeds onthulde hypercar van het merk.

Nog meer nieuws op komst?

Bugatti is niet het enige merk dat op de schopstoel zit bij Volkswagen. Ook Lamborghini, Seat, Bentley, ItalDesign en Ducati liggen naar verluidt onder het vergrootglas. Het illustreert de drastische koerswijziging die Volkswagen recent heeft ingezet. Nog geen tien jaar geleden was Wolfsburg er juist op uit om zoveel mogelijk (prestigieuze) merken aan het portfolio toe te voegen. Seat gaat volgens de speculaties verder onder de hoede van Cupra, dat het leidende merk van de twee wordt. Over de toekomst van de overige merken is nog maar weinig bekend. De verkoop van de grotere merken zal ook veel ingewikkelder worden dan de Bugatti-deal, die volgens het principe 'quid pro quo' gesmeed is. Zelf heeft Bugatti overigens ook plannen voor een elektrische hypercar, die volgens insiders in oktober groen licht krijgt. Bugatti Nederland gaat na vragen van AutoWeek niet in op de geruchten.