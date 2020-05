Rijscholen vanaf 11 mei weer open

Het is wellicht een ietwat open deur dat ook rijscholen wegens het versoepelen van de coronamaatregelen volgende week de boel weer kunnen opstarten, maar voor de rijschoolbranche is het extreem goed nieuws. Zo schreef vakblad Rijschoolpro eind april op basis van een enquête dat de omzet van rijscholen gemiddeld al met 96 procent was afgenomen en dat negen op de tien rijscholen één of meerdere financiële steunpotjes had aangesproken, zoals de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO). Uiteraard wordt niet alles direct zoals het oude. Brancheorganisaties Bovag, FAM (Federatie Autorijschool Management), LBKR (Landelijke Beroepsvereniging Kwaliteitsbevordering Rijschoolbranche) en VRB (Vereniging Rijschool Belang) hebben gezamenlijk een veiligheidsprotocol opgesteld.

In dat protocol staat onder meer dat de rijschoolhouder verantwoordelijk is voor het vaststellen of bij de werkzaamheden niet alleen de instructeurs, maar ook de leerlingen én diens huisgenoten geen klachten hebben die passen bij het ziektebeeld van Covid-19. Het protocol schrijft voor dat aan instructeurs aan het begin van de werkdag de twee volgende controlevragen worden gesteld: "Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona gehad?" en "Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?" Dezelfde vragen dient de instructeur voorafgaand aan elke les aan zijn of haar leerlingen voor te leggen. Als het antwoord op beide vragen ontkennend is, kan er worden gelest.

Het protocol schrijft tevens voor dat klimaatregeling in de auto zoveel mogelijk uit moet worden gehouden. Ook moeten de ruiten waar het kan gesloten blijven, dit om luchtcirculatie tot een minimum te beperken. Voorafgaand aan elke les moet de lesauto niet alleen gedesinfecteerd, maar ook gelucht worden. Hier volgt nog een checklist voor. Het dragen van een mondkapje is voor zowel instructeur als leerling niet verplicht, al mogen beschermingsmiddelen uiteraard altijd worden gebruikt.

CBR

Ook het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) maakt zich klaar voor het hervatten van zijn werkzaamheden. Op 2 april verlengde het CBR de stop op het afnemen van theorie- en praktijkexamens, nadat de werkzaamheden op 16 maart voor het eerst werden stilgelegd. Het CBR verwacht op korte termijn te kunnen beginnen met het afnemen van de eerste theorie-examens en examens die deel uitmaken van de nascholing van beroepschauffeurs. Een exacte startdatum is er vooralsnog niet en het CBR zegt tevens nog inzichtelijk te maken welke hygiëne- en gedragsvoorschriften er zullen worden gehanteerd. In de loop van de week verwacht het CBR meer informatie te kunnen geven. Sinds 16 maart zijn in totaal ruim 300.000 cursussen en praktijk- en theorie-examens geannuleerd.