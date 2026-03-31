In het jaarlijkse EV- en berijdersonderzoek van de Vereniging Elektrische Rijders (VER) heeft een opvallende verschuiving plaatsgevonden als het gaat om de reden om elektrisch te rijden. Niet het milieu of de kosten, maar rijplezier wordt het vaakst als reden genoemd.

Maar liefst 76 procent van de ondervraagden zegt in het EV- en Berijdersonderzoek 2025 rijplezier het belangrijkste argument voor elektrisch rijden te vinden. Het milieu volgt op 2 met 69 procent, lage kosten op 3 met 68 procent. Technologische innovatie is ook nog wel een belangrijke reden, terwijl ‘positieve ervaringen’ en ‘omdat dat moet van mijn baas’ met respectievelijk 9 en 8 procent veel minder vaak als reden worden genoemd.

Dat EV-rijders zich evengoed graag met milieuzaken en energiebesparing bezighouden, blijkt wel uit het feit dat maar liefst 60 procent van de ondervraagden zich als een erg milieuvriendelijk persoon ziet. 78 procent van de respondenten heeft zonnepanelen op het dak, tegen 35 procent landelijk.

Nog iets waar veel Nederlandse EV-rijders het over eens zijn: het overheidsbeleid rondom dit thema deugt niet. Dat vindt althans 83 procent van de ondervraagden, terwijl 92 procent van mening is dat de Nederlandse overheid elektrisch rijden blijvend moet stimuleren. Niet zo gek, aangezien de ondervraagden direct daarvan zouden profiteren, maar toch.

De elektrische auto’s van de ondervraagden zijn in 71 procent van de gevallen gloednieuw aangeschaft. Dat is ongetwijfeld deels te verklaren door het feit dat het in veel gevallen om zakelijke (lease-)auto’s gaat, maar het is toch een opvallend veel groter aandeel dan bij de brandstofauto’s die de ondervraagde EV-rijders hiervoor hadden. Voor de EV koos nog maar 48 procent van de ondervraagden voor een gloednieuwe auto.

De VER ondervroeg in totaal ruim 3.600 EV-rijders over hun ervaringen. Daarvan is 67 procent particulier, opvallend veel meer dan in het nationale EV-wagenpark (41).