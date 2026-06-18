Rijbewijs halen kost nu gemiddeld tussen €3.000 en €3.300

De kosten van andere onderdelen stegen ook flink sinds 2016. Het praktijkexamen werd in dezelfde periode bijna de helft duurder en hetzelfde geldt voor rijlessen. Door alle prijsstijgingen werd een rijbewijs in totaal ongeveer duizend euro duurder.

Stijgende kosten

In 2016 kostte een theorie-examen voor het autorijbewijs nog €31. In 2026 bedraagt het tarief €50,50. Dat is een stijging van bijna 63 procent. Het praktijkexamen steeg in dezelfde periode van €98,25 naar €143,50- een toename van ruim 46 procent. Daarbij komt ook nog een scala aan andere kosten, waaronder een verplichte gezondheidsverklaring van inmiddels €46,90

Die stijgingen liggen fors boven de inflatie. Sinds 2016 zijn de consumentenprijzen in Nederland met ongeveer een derde toegenomen. De kosten van een theorie-examen stegen in diezelfde periode bijna twee keer zo hard. Ook het praktijkexamen werd aanzienlijk sneller duurder dan de gemiddelde prijs van goederen en diensten.

"Het theorie- en praktijkexamen zijn verplichte onderdelen van het rijbewijs en daar valt voor kandidaten weinig op te besparen”, zegt Marco Gorter, auto-expert bij AutoWeek. "Juist daarom hebben prijsstijgingen van deze examens direct invloed op wat het uiteindelijk kost om legaal de weg op te mogen. Daarom is het nog belangrijker geworden om in één keer je rijbewijs te halen. Zo kun je eerder de weg op en houd je flink wat geld in eigen zak.”

Steeds grotere investering

De examenkosten vormen slechts een deel van de totale uitgaven voor het behalen van een rijbewijs. Ook rijlessen zijn de afgelopen jaren duurder geworden door stijgende lonen, hogere brandstofprijzen en oplopende bedrijfskosten voor rijscholen. Volgens recente schattingen zijn kandidaten tegenwoordig gemiddeld tussen de €3.000 en €3.300 kwijt aan het behalen van hun rijbewijs.

Ter vergelijking: uit cijfers van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) bleek dat Nederlanders in 2018 gemiddeld €2.300 kwijt waren aan het behalen van hun rijbewijs. Daarmee is het rijbewijs in nog geen tien jaar tijd zo’n duizend euro duurder geworden.

Rijbewijsbezit onder jongeren

Tegelijkertijd ligt het rijbewijsbezit onder jongeren volgens het CBS nog altijd lager dan voor de coronapandemie. Hoewel steeds meer jongeren uiteindelijk alsnog hun rijbewijs halen, stellen velen deze stap langer uit. De stijgende kosten kunnen daarbij een rol spelen.