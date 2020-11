Renault stopt autoproductie in grootste Franse fabriek

Renault trekt de stekker uit de autoproductie in haar grootste fabriek in Frankrijk. De fabriek in Flins wordt in de komende jaren omgetoverd in een faciliteit waar alles draait om duurzaamheid en de circulaire economie.

De Renault-fabriek in Flins is niet alleen de grootste fabriek van de fabrikant in Frankrijk, maar ook haar oudste. Momenteel bouwt het er de Zoe nog en Nissan de Micra. De fabriek, die in 1952 werd geopend, begon met de productie van de Renault Dauphine. In de loop der jaren werden er bekende modellen als de 8, 4, 5, Supercinq, Clio en Twingo gebouwd. De Zoe blijkt nu voorlopig het laatste model te zijn, want de fabriek zal de komende jaren omgetoverd worden tot een faciliteit waar Renault gaat werken aan zaken die het een duurzamer merk moet maken. Dat maakt de fabrikant bekend in een verklaring.

Concreet betekenen de plannen dat de fabricage van de Zoe (en de Nissan Micra) de komende jaren afgebouwd wordt, terwijl men de fabriek voorbereidt op haar nieuwe taken. In Flins gaat Renault verschillende dingen doen. Zo wil men er gebruikte auto's gaan voorzien van milieuvriendelijkere aandrijflijnen (waarschijnlijk dus conversies naar elektrisch), gebruikte accupakketten gereedmaken voor hergebruik en ook volledige auto's recyclen. Oude Renaults worden dan in Flins ontdaan van bruikbare onderdelen, die via de tweedehands onderdelenvoorziening van het merk terug op de markt komen. Ook wordt Flins het kenniscentrum van Renault op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie. Zo komen er onderzoekscentra en een opleidingsfaciliteit.

Hoewel Flins dus een nieuwe taak krijgt, is de lokale vakbond bepaald niet te spreken over de gang van zaken. Het lijkt erop dat men deze stap ziet als een kundig verpakte kostenbesparing. Renault kondigde immers eerder dit jaar aan dat het flink gaat bezuinigen én dat er veel ontslagen gaan vallen. "Flins moet nieuwe auto's blijven bouwen, naast andere activiteiten. We zullen dit niet accepteren. Renault kan de productiecapaciteit in Frankrijk niet onderuithalen, terwijl het staatssteun ontvangt," aldus vakbond CGT volgens Automotive News. Er werken nu pakweg 2.500 mensen in de fabriek. Renault zegt per 2030 3.000 man in Flins werkzaam te willen hebben, waaronder ook huidige werknemers.