Renault stopt met ontwikkeling van dieselmotoren

Renault is als Frans merk sinds jaar en dag druk bezig met zelfontbranders. In Frankrijk was diesel decennialang de populairste brandstof. Daar komt nu uiteraard rap verandering in, nu in vrijwel heel Europa diesel uit de gratie raakt. Bij het 'vergroenen' van het wagenpark ziet Renault zelfs op relatief korte termijn helemaal geen brood meer in dieselmotoren. Dat blijkt uit een uitspraak van Gilles Le Borgne in een interview met Auto Infos.

Le Borgne, kersvers Engineering Director bij Renault, verklaart dat de huidige generatie Renaultdiesels de laatste is. Elektrificatie van aandrijflijnen met benzinemotoren wordt als enige toekomst van de verbrandingsmotor gezien: "We zullen diesels in de catalogus houden, maar we ontwikkelen geen nieuwe. Na 2025, als we aan de regels willen voldoen, zullen alle verbrandingsvoertuigen in verschillende mate worden gehybridiseerd. We gaan richting het einde van diesel", aldus de Fransman.

Renault is niet het eerste merk dat met zulke ferme uitspraken over zelfontbranders komt. Zo hoorden we eerder al dat Honda per volgend jaar geen diesels meer aanbiedt in Europa. Ook bij Mitsubishi kwam een dergelijk plan twee jaar geleden al aan het licht. De kans bestaat echter dat Renault voor haar bedrijfsauto's nog wel langer doorgaat met dieselmotoren, of deze na het uitfaseren van haar eigen krachtbronnen inkoopt bij andere fabrikanten.