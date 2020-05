Renault presenteert reddingsplan: 15.000 ontslagen!

Renault presenteert een ‘transitieplan’ voor de komende jaren. Er wordt flink gesneden in het personeelsbestand en de productiecapaciteit. Het doel: 2 miljard euro besparen in de komende drie jaar.

De daadwerkelijke plannen die vandaag zijn gepresenteerd gaan helaas nog een stuk verder dan eerder werd voorspeld. Waar woensdag nog werd gesproken over het wegvallen van 5.000 banen, blijk dat aantal nu alleen voor Frankrijk te gelden. Bijna dan, want Renault stelt dat er in eigen land bijna 4.600 posities verdwijnen. Elders op de wereld komen er nog eens 10.000 bij, waarmee het totaal op net geen 15.000 banen komt.

Aanleiding is uiteraard de coronacrisis, maar Renault doet geen poging om te ontkennen dat er meer aan de hand is. Ook de interne strubbelingen van Groupe Renault en de enorme uitdagingen waarvoor de auto-industrie staat als het gaat om de energietransitie, spelen een rol. Zo werd er over 2019 ook al een verlies genoteerd.

Productie omlaag

Met het aantal banen wordt er ook doelbewust gesneden in de mondiale productiecapaciteit. Die gaat van 4 miljoen auto’s in 2019 naar 3,3 miljoen in 2024. Ter referentie: in 2019 verkocht Renault wereldwijd 3.753.723 auto’s, dus deze verlaging betekent ook een verlaging van het daadwerkelijke productievolume. Deze stap moet zo’n € 650 miljoen besparing opleveren.

Om dit voor elkaar te krijgen, worden allereerst bestaande uitbreidingsplannen tot nader order uitgesteld. Deze stonden onder meer op de agenda voor fabrieken in Marokko en Roemenië. Ook wordt er al gezinspeeld op het einde van de productie van de Alpine A110 in Dieppe. Die staat afgaande op het persbericht nog niet direct voor de deur, maar er wordt al wel voorzichtig nagedacht over een nieuw doel voor de fabriek voor als het zover is. Reken dus niet op een opvolger.

Tegelijkertijd worden bestaande processen gestroomlijnd en activiteiten van verschillende merken waar mogelijk samengevoegd. Kortom: waar nog wat te besparen valt, moet dat ook daadwerkelijk gebeuren. De activiteiten van de Renault Groep moeten worden opgebouwd rondom een aantal pijlers met een ‘veelbelovende toekomst’: elektrische auto’s, bedrijfsauto’s, de circulaire economie en innovatie.