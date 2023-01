Renault pakt uit op Retromobile Parijs

Renault pakt lekker uit op de komende editie van klassiekerbeurs Retromobile in Parijs. Het merk neemt een hele reeks auto’s met een onmiskenbaar retro-jasje mee, al is de vraag of de klassiekerliefhebbers blij worden van wat er onder die jasjes schuilgaat.

Bij Renault moeten ze natuurlijk om de toekomst en het eigen imago denken, dus is de overgrote meerderheid van de auto’s op de stand elektrisch. De Fransen hebben zich de laatste tijd wel vaker van hun melancholische kant laten zien en tonen in Parijs om te beginnen wat auto’s die we al kennen. De Renault 4 ‘Suite N°4’ staat er bijvoorbeeld, net als de vrij spectaculaire Renault R5 Turbo 3E.

Er zijn ook nieuwe oudjes te bewonderen. Zo stelt Renault nóg een elektrisch ‘viertje’ ten toon en krijgen we een nieuwe interpretatie van de eerste Twingo te zien. Nog specialer is de auto die Renault ‘Mute the Hot Rod’ noemt. Die is gebaseerd op het smalle, stokoude koetsje van een Renault MT uit 1924, maar dan in Amerikaanse hotrod-stijl. Reken op een stevig verlaagd model dat zijn spatborden heeft verruilt voor een stel zeer brede achterwielen- en banden. Het ‘Mute the’ slaat uiteraard op de elektrische aandrijflijn, die eveneens in deze auto is te vinden. In Parijs staat nog niet de definitieve versie van deze showauto, maar krijgen we al wel een voorbode te zien.

Elders op de stand pakt Renault uit met meer Twingo’s, want we vieren dit jaar immers de dertigste verjaardag van dat guitige model. Dat het Franse merk daarnaast zoveel aandacht heeft voor de R4 en R5, komt doordat er van die auto’s daadwerkelijk retro-productiemodellen op komst zijn.

Op dit moment gaat het nog slechts om een aankondiging van de in Parijs getoonde modellen, rond Retromobile zelf leren we ongetwijfeld meer. Retromobile 2023 is van 1 tot en met 5 februari.