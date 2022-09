Dit is de Renault R5 Turbo 3E: 380 pk op de achterwielen

Renault brengt in 2024 een op de 5 geïnspireerde elektrische auto op de markt, een splinternieuw model waar het middels een wel heel heftige concept-car op bijzondere wijze op vooruitblikt. Dit is de Renault R5 Turbo 3E met 380 elektrische pk's op de achterwielen.

In 2021 gaf Renault met de 5 Prototype al een vrij concrete vooruitblik op een nieuwe op de R5 en Supercinq geïnspireerde elektrische hatchback die omstreeks 2024 op de markt komt. Wie in oktober naar de Autosalon van Parijs gaat, loopt daar een wel heel heftige vooruitblik op de nieuwe elektrische 5 tegen het lijf: deze R5 Turbo 3E.

De Renault R5 Turbo 3E moet je zien als een soort hommage aan de Renault 5 Turbo en Turbo 2. Net als zijn verre voorvaderen is de Renault R5 Turbo 3E een achterwielaandrijver, al is hetgeen de wielen aandrijft bij deze concept-car natuurlijk compleet anders. De R5 Turbo 3E heeft namelijk geen geblazen 1.4 of 1.5 achter de voorstoelen liggen. In plaats daarvan wordt elk achterwiel aangedreven door een elektromotor. Die twee elektromotoren zijn samen goed voor een vermogen waar de oer-5'jes alleen maar van hadden kunnen dromen. Het heftig bespoilerde gevaarte is namelijk 380 pk en 700 Nm sterk. Daarmee zoemt de auto in 3,5 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Z'n topsnelheid: 200 km/h.

Het intense spoilerwerk overleeft de overstap naar het productiestadium niet, maar toch zijn er zaken van Renault R5 Turbo 3E die in zekere zien indicatief zijn voor wat je op, aan of in de definitieve elektrische R5 gaat zien. Renault maakt namelijk melding van een 42 kWh accu. Daarnaast is ook de vormgeving van het interieur - als je het arsenaal aan sportieve extra's zoals de rolkooi en de sportstoelen wegdenkt - ongetwijfeld ten dele gebaseerd op de cockpit die je in de productierijpe R5 gaat zien.

De R5 Turbo 3E is bijna exact 4 meter lang. Let wel, dat is inclusief de achterspoiler. De reguliere R5 zal wat korter zijn. De afstand tussen de voor- en achteras bedraagt 2,54 meter en die wielbasis ga je waarschijnlijk ook onder de R5 zien die je over een paar jaar daadwerkelijk kunt kopen. Wat weer de compleet de andere kant van het realiteitsspectrum op gaat is de Drift Mode waarmee Renault zijn aandachtstrekker heeft uitgerust. In Drift-modus heeft de auto een stuurhoek van meer dan 50 graden en dat betekent dat je er ongetwijfeld ongekend dwars mee kunt gaan.

Dat Renault de retrosmaak wel te pakken heeft is duidelijk. Renault komt namelijk niet alleen met een moderne interpretatie van de 5, maar ook met een nieuwe en eveneens volledig elektrisch aangedreven 4. Van die auto konden we je eerder al de patenttekeningen laten zien en dus weten we dat de 4 meer een cross-overachtige wordt. De Renault R5 Turbo 3E beleeft zijn publieksdebuut in oktober in Parijs. Daar laat Renault ook een showauto zien die meer weggeeft over de op stapel staande herboren 4.