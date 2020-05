Renault-Nissan-Mitsubishi presenteert nieuwe rolverdeling

De Renault-Nissan-Mitsubishi-alliantie heeft een nieuwe strategie voor de toekomst uitgerold. Renault wordt leidend in Europa en Zuid-Amerika, terwijl Nissan en Mitsubishi zich vooral op de markten in Noord-Amerika en Azië gaan toeleggen.

Onlangs kwam naar buiten dat Renault-Nissan-Mitsubishi flink gaat herstructureren en Nissan daarbij mogelijk zelfs grotendeels uit Europa zou verdwijnen. Het ligt allemaal een stuk genuanceerder. De alliantie zet in grote lijnen uit wat de bedoeling is en daaruit blijkt dat Renault inderdaad meer een leidende rol krijgt in Europa, maar dat Nissan zeker niet van ons continent verdwijnt. Renault wordt onder meer verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de compacte SUV (Captur) en Nissan 'volgt' Renault hierin. Waar de Captur en Juke nu al dezelfde basis delen, wordt de volgende Juke (na 2025) echt een volledig door Renault ontwikkelde auto die door Nissan waarschijnlijk enkel nog in een eigen jasje wordt gestoken. Ook neemt Renault de volledige ontwikkeling van (deels) elektrische aandrijflijnen voor de compacte modellen (Juke, Captur, Clio en mogelijk nog Micra) op zich. Ook wereldwijd wordt Renault binnen de alliantie leider op dit gebied.

Nissan zal zich, zoals gezegd, toespitsen op diverse markten ver bij ons vandaan. Thuisland Japan, China en de VS worden de regio's waar Nissan binnen de alliantie de leidende rol krijgt. Dat betekent echter niet automatisch dat er geen volledig door Nissan ontwikkelde modellen meer naar ons continent komen. Nissan houdt immers wereldwijd de leiding over de ontwikkeling van het EV-platform (CMF-EV) en dus lijkt het erop dat er ook hier in Europa nog elektrische Renaults en Nissans komen die feitelijk dus van Nissan afkomstig zijn. Verder neemt Nissan de ontwikkeling van een SUV in de compacte middenklasse op zich, dus treffen we hier op den duur waarschijnlijk ook gewoon weer een nieuwe Qashqai die geheel van Nissan-huize is. Het Japanse merk behoudt binnen de alliantie wereldwijd de volledige verantwoordelijkheid over de ontwikkeling van autonome technologie.

Tenslotte is er voor Mitsubishi nog een aparte rol weggelegd in Zuid-Oost-Azië en Oceanië. Mitsubishi wordt in die markten de leidende partij van de drie op het gebied van ontwikkeling van voor die markten bedoelde auto's. Ook wordt Mitsubishi de hoofdverantwoordelijke binnen de alliantie op het gebied van plug-in hybrides. Al met al is het een verdere toespitsing van kerntaken en krijgt ieder merk de verantwoordelijkheid over de markten waar het nu al de grootste van de drie is. Volgens de alliantie moet deze stroomlijning ertoe leiden dat er tot 40 procent minder ontwikkelingskosten zijn voor nieuwe modellen.