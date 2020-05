Nissan: 'We blijven toegewijd aan Europese markt'

Begin deze week kwam via persbureau Reuters naar buiten dat Nissan haar merkaanwezigheid in Europa flink terug gaat schroeven. Een volledig vertrek zou zelfs aan de orde zijn, maar volgens Nissan is dat laatste in ieder geval niet waar. Er komen nieuwe auto's aan.

Dat Nissan betere tijden heeft gekend in Europa, staat buiten kijf. In een poging om kosten te besparen en meer marktspecifieke producten te kunnen gaan leveren buiten Europa, zou het daarom de inzet op ons continent flink willen terugschroeven in de komende jaren. Enkel de Qashqai en de Juke zouden nog blijven, hoewel het ook nog maar de vraag is of dat nog voor één generatie of langer is. Alliantiepartners Renault en Mitsubishi moeten naar verluidt samen de kar gaan trekken voor de Europese markt.

Eind deze maand komt het grote herstructureringsplan naar buiten en wordt concreter wat het precies gaat betekenen. Nissan laat nu echter alvast weten aan het vakblad Automotive News dat het allemaal wel meevalt: "We blijven volledig toegewijd aan het versterken van ons Europese aanbod, als onderdeel van het versterken van ons bedrijf." Daarbij noemt Nissan de introductie van de gloednieuwe Juke als 'de eerste stap in de vernieuwing van het assortiment personenauto’s'.

Ook de volgende Qashqai maakt hier in Europa gewoon nog zijn opwachting: "In onze fabriek in Sunderland zijn de voorbereidingen om te starten met de productie van de volgende generatie Qashqai al begonnen," zo laat Nissan weten in een reactie aan Nu.nl. Er komt nog meer aan: "Tevens streven we ernaar om onze line-up verder te elektrificeren en we kunnen in dit licht melden dat er nieuwe producten onderweg zijn."

In ieder geval de Juke en de Qashqai zullen Nissan de komende jaren dus gewoon blijven vertegenwoordigen op de Europese markt. Het valt ondanks dit statement echter nog steeds te bezien wat er met de Micra, X-Trail en de Leaf gaat gebeuren als de huidige generatie van die modellen afzwaait.