Renault en Nissan: samen aan elektrische C-segmenters

heeft zijn toekomstplannen fijngeslepen en het is heel wat van plan. In Zuid-Amerika en India zijn de merken van Groupe Renault een hoop van plan, maar ook voor de Europese markt heeft het ijzers in het vuur.

Onlangs hervormde Groupe Renault zijn machtsstructuur en nu maakt het in grote lijnen bekend wat het de komende jaren allemaal van plan is. Renault herhaalt nog even dat Mitsubishi de nieuwe ASX op de Captur heeft gebaseerd en dat dit jaar de nieuwe Colt volgt. Die nieuwe Colt is straks in feite een Clio-met-Mitsubishi-badges, maar er zit meer in het vat. Zo bevestigt Renault opnieuw dat Nissan een nieuwe elektrische B-segmenter in ontwikkeling heeft die op het CMF-BEV-platform komt te staan, een basis waarvan de herboren en elektrische Renault 5 gebruik maakt. De nieuwe kleine elektrische Nissan gaat mogelijk Micra heten en is op eerder teaserbeeld al behoorlijk goed in beeld gebracht.

Verder is bekend dat Nissan een eigen versie krijgt van de Renault FlexEVan, een elektrische modulaire bedrijfswagen bestemd voor last mile delivery. Korte afstanden dus. Maar Renault en Nissan gaan mogelijk nog verder. Zo zeggen de bedrijven te onderzoeken of en hoe er samengewerkt kan worden aan de ontwikkeling van een volledig nieuwe generatie elektrische C-segmenters. Compacte middenklassers dus. Het zou gaan om elektrische auto's die 'na 2026' op de Europese markt moeten komen. Daarnaast bekijken ze of het mogelijk is om EV's met 800v-boordspanning te voeren. Daarnaast zeggen Groupe Renault en Nissan te overwegen om een samen te ontwikkelen laadnetwerk uit de rollen, dat uit laadpunten bij Renault- en Nissan-dealers bestaat.

Buiten Europa

De wereld is een stuk groter dan Europa en ook buiten ons werelddeel is Groupe Renault een hoop van plan. Zo gaat het onder meer een nieuwe lichte halftons-pick-up ontwikkelen waar ook Nissan een versie van krijgt. Mogelijk gaat het om de opvolger van de Duster Oroch. Daarnaast wil het het bestaan van de Renault Alaskan - in feite een Nissan Navara/Frontier - voortzetten.

Maar er is nog meer nieuws te melden. Nissan gaat in Mexico een model voor Renault produceren en Nissan en Renault hebben zelfs een elektrische A-segmenter voor de Midden- en Zuid-Amerikaanse markt in de pijplijn zitten.

De Indiase markt wordt de komende jaren bestookt met nieuwe SUV's van Renault en Nissan en er komt een Nissan-variant van deze Renault Triber. Verder overwegen Nissan en Groupe Renault in India een elektrische A-segmenter op de markt te brengen.