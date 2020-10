Renault Mégane eVision: elektrisch naast de Mégane!

Renault heeft de elektrificatiedrift stevig te pakken. Begin dit jaar presenteerde het merk de volledig elektrische Twingo Electric en maakte de Clio kennis met een hybride aandrijflijn. Daarnaast zette het merk plug-in hybride E-Tech-versies van zowel de Capturals Mégane in de showrooms. De tijdens wat de Autosalon van Genève dit jaar had moeten zijn gepresenteerde Morphoz Concept was daarnaast een spannend studiemodel, waarmee Renault de komst van een nieuw elektrisch platform aankondigde. Die modulaire basis is bestemd voor auto's in het C-segment en daarboven. De elektrische Ariya van alliantiegenoot Nissan is de eerste, maar zeker niet de laatste EV die op dat specifiek voor EV's bestemde CMF-EV-platform komt te staan. Met deze kersverse Mégane eVision Concept geeft Renault een zeer concrete vooruitblik op een elektrische hatchbak met cross-over-elementen die al volgend jaar op de markt komt.

Mégane

Laat je niet van de wijs brengen door de naam van deze showauto. Hoewel hij Mégane eVision heet, laat Renault hier niet de opvolger van de huidige in 2016 gelanceerde Mégane zien. Wél krijgt die auto gezelschap van een elektrisch en bijna cross-overachtig zustermodel dat wat naamgeving betreft zo te zien aan de Mégane-familie wordt toegevoegd. Mogelijk gaat het om een auto die je moet zien als wat de XCeed tot de Kia Ceed is, maar dan helemaal elektrisch. Ga er in ieder geval van uit dat diverse designelementen van deze showauto in zekere mate hun weg naar de Méganes gaan vinden. Renault spreekt immers van een showauto die "de toekomst van de compacte klasse" vertegenwoordigt. Spannend!

Design

De Renault Mégane eVision is 4,21 meter lang en daarmee is de vooruitblik een volle 15 centimeter korter dan de huidige Mégane Hatchback. Dat lijkt wat aan de korte kant, maar Renault belooft bergen interieurruimte. Dat is onder meer mogelijk doordat de wielen ver op de hoeken van de auto zijn geplaatst én doordat een groot aantal onderdelen, waaronder de hardware van de airconditioning, in de neus van de auto is gehuisvest. Hier vindt je immers geen benzine- of dieselmotor meer. Ook een conventionele transmissie ontbreekt en dat levert een vlakke vloer op. Ook dat komt de interieurruimte natuurlijk weer ten goede.

Met de wielen is overigens iets bijzonders aan de hand. Hoewel ze 20-inch meten, zit er een 21-inch 'kap' overheen die een deel van het rubber afdekt. De Mégane eVision oogt weliswaar volledig nieuw, maar er zijn met name op de neus en kont designelementen van de huidige modellijnen in te zien. Zo is de vorm van de achterlichten herkenbaar van onder meer de Mégane, Talisman en Koleos en zien we op het front een evolutie van de bekende boemerangvormige ledverlichting. De led-matrixkoplampen zijn op deze showauto optisch met elkaar verbonden. De EV heeft een relatief sterk aflopende daklijn, staat enigszins hoog op de poten én is aangekleed met zwarte wielkastranden. Een echt mengelmoesje tussen een hatchback, cross-over en een coupé dus. Leuke designelementen: de portiergrepen zijn verzonken en de klep waarachter het laadpunt schuil gaat is verlicht.

Elektrisch

De Mégane eVision heeft een forse wielbasis, die 2,7 meter bedraagt. Tussen de voor- en achteras ligt een 60 kWh accupakket dat aan een DC-lader een laadvermogen van maximaal 130 kW aankan. De voorwielen worden aangedreven door een 217 pk en 300 Nm sterke elektromotor die wel raad weet met de 1.650 kilo wegende showauto. In minder dan acht seconden sprint -ie naar de 100 km/h. Niet buitenissig, maar voor een gewone personenauto niet verkeerd.

De elektrische Renault-toekomst omvat overigens méér dan slechts de uiteindelijke productieversie van de Mégane eVision. Renault-CEO Luca de Meo geeft namelijk aan dat er een hele reeks EV's in het vat zit. Daar komt het door Renault en Nissan samen ontwikkelde CMF-EV weer om de hoek kijken. De Morphos Concept, met zijn uitschuifbare koets, was namelijk in het leven geroepen om te illustreren dat er diverse elektrische modellen in uiteenlopende formaten in aantocht zijn. Het merk zegt onder meer dat ook 'lage sedans en grotere SUV's' op het platform kunnen staan. De technische basis kan auto's met een wielbasis van maximaal 2,77 meter huisvesten.

Het huidige EV-aanbod van Renault bestaat uit de Zoe, de Twizy, de Twingo Electric én elektrische versies van de Kangoo en Master. Op naar 2021, dan staat de productieversie van de Mégane eVision al in de showrooms.