Renault 5 Turbo herleeft in bijzondere showauto

Dat de Renault 5 dit jaar 50 jaar bestaat, vergeet ook Renault zelf uiteraard niet. Begin deze zomer kwam het al met de bijzondere Renault 5 Diamant, maar voor wie dat helemaal niets vond is er nu goed nieuws. Eind deze maand hijst Renault namelijk de legendarische R5 Turbo in een nieuw jasje. Van die showauto krijgen we nu de eerste teaserplaten overhandigd.

Hoewel de auto in kwestie nog in het donker staat, is er al onmiskenbaar een R5 Turbo in te herkennen. We zien de basisvormen van de oer-R5 met een heel dikke bodykit en een werkelijk immense achtervleugel. Renault voorziet de auto van diverse modernere details, zoals een over de hele breedte van de neus lopende balk ledverlichting en ook aan de achterkant zien we moderne led-units. De showauto krijgt bovendien een spoorbreedte waar zelfs de rallyversies van de R5 Turbo jaloers op kunnen zijn.

Puur en alleen een terugblik is het niet, want de nog naamloze restomod slaat natuurlijk een brug naar de aankomende volledig elektrische nieuwe Renault 5. Dat blijkt onder meer uit het feit dat ook dit exemplaar een elektrische aandrijflijn heeft. Reken er maar op dat-ie wel wat meer elektro-pk's in de schaal legt dan de nieuwe Renault 5. Op 24 september weten we meer, want dan is de onthulling. Op de Autosalon van Parijs, die op 17 oktober van start gaat, is de auto samen met de nieuwe Renault 5 in het echt te bewonderen.