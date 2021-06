Reliant Scimitar GTE (1974) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Ze zijn zeldzaam, maar de kans dat je wel eens een Reliant Scimitar bent tegengekomen in het wild is groot. Dan was het mogelijk wel een wat 'jonger' exemplaar dan deze, want zo zie je ze echt niet vaak meer.

Reliant zal bij aardig wat mensen in eerste instantie geassocieerd worden met de bekende Robin, de driewieler die in de loop der jaren vooral behoorlijk bespot is. Het Britse merk maakte echter ook veel beter op het netvlies liggende auto's, waarvan de Scimitar toch wel de geliefdste is. De modelnaam Scimitar werd vanaf 1964 door Reliant gevoerd, eerst op een coupé, de GT, daarna op de hier afgebeelde shooting brake, die als GTE te boek stond. Later was er ook nog de GTC, een cabrioletversie op basis van de GTE, en de van die modellen losstaande SS1.

De Scimitar GTC hebben we al eens in 'In het Wild' behandeld en ook de Scimitar GTE dook al eens op. Toch is deze gele GTE uit 1974 absoluut even de aandacht waard, aangezien het er eentje van de SE5A-serie is, ouder dan de eerder gespotte GTE SE6A. Dat zie je onder meer direct aan de verchroomde bumpers, maar bijvoorbeeld ook aan de klassiekere koplampen en deurklinken. Vlak nadat dit exemplaar van de band liep, verscheen de nieuwere SE6-serie die vooral voller hing met kunststofelementen en bovendien ook wat langer was.

Smaken verschillen, maar volgens velen is dit de mooiste Reliant Scimitar die ooit verscheen. Als je niet helemaal weet wat je voor je hebt, kunnen we ons voorstellen dat je te maken denkt te hebben met een grondig verbouwde Ford Capri. Daarvan heeft de Scimitar niet alleen wat weg, want er is ook een directe link te leggen naar Ford. De Scimitar heeft namelijk een 3.0 V6 van dat merk in de neus liggen; een motor uit de Essex-familie die onder meer ook in de Capri leverbaar was. Schakelen gaat bij deze Scimitar GTE met een drietraps automaat, al was er ook een handgeschakelde vierbak leverbaar. Dat-ie er nog strak bij staat, heeft ongetwijfeld voor een belangrijk deel te maken met het feit dat de carrosserie uit glasvezel is opgetrokken. Overigens lust deze auto volgens de kentekengegevens ook lpg en is-ie in 1986 al naar Nederland gehaald. Sindsdien heeft de Scimitar drie eigenaren versleten; hij is sinds maart vorig jaar bij de huidige.

D. Elzinga maakte deze foto's wereldkundig via het AutoWeek Forum, waar het wat-zag-jij-voor-bijzonders-vandaag-topic een vrijwel constante stroom van bijzondere spots vormt. Wij danken 'm dan ook hartelijk voor de beelden en nodigen iedereen uit - die dat nog niet heeft gedaan - om eens op het forum rond te neuzen.