Peugeot 305 Break (1983) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Hadden we gisteren nog een zeer courante Oldsmobile uit de jaren 50 op het podium staan in deze rubriek, vandaag is het een iets minder blinkende Peugeot 305 Break. Die is om een totaal redenen toch zeker de moeite waard om even bij stil te staan!

De Peugeot 305 is immers één van de vele auto's uit de jaren 70 en 80 die je ooit achteloos voorbijliep omdat je ze overal zag, maar nu even een tweede blik waard zijn. Veel zijn er immers niet meer onder ons. Een groot deel is naar het buitenland vertrokken en uiteraard hebben er ook veel de eeuwige roestvelden gevonden in Nederland. Deze 305 Break uit 1983 echter niet en het lijkt erop dat-ie nog gewoon als dagelijks vervoer ingezet wordt.

Dat blijkt onder meer uit de staat waarin de auto verkeert. De 305 die we hier dankzij AutoWeek-lezer Niels Hessels voor ons hebben, staat er allerminst slecht bij, maar er is nog geen restauratie aan te pas gekomen. Een deukje hier, een krasje daar, een wat dof geworden laklaag en een verdwaalde roestplek verraadt dat. Stiekem zien we ze zo juist heel graag. Dit moet immers wel een 305 zijn die in z'n leven voorzichtig behandeld is, anders haal je de 38 niet op zo'n manier. Ook betekent het waarschijnlijk dat-ie niet alleen op mooie dagen naar buiten komt voor een kort plezierritje.

Om met zo'n 305 nog dagelijks op pad te gaan, is geen straf. Natuurlijk voelt het allemaal echt wel wat gedateerd aan, maar de 305 stond lang bekend als een fijne auto om te rijden en kon mede daarom maar liefst 12 jaar op de markt blijven. In Nederland hield het overigens iets eerder op, maar in z'n laatste jaar hier werden er toch nog mooi bijna 2.000 305's verkocht.

Het exemplaar in kwestie is overigens niet nieuw geleverd in Nederland, maar in 2019 geïmporteerd en pas een kleine drie maanden bij z'n huidige eigenaar. Het is een SR en dat was de eerste jaren van de 305 de topuitvoering. In de neus ligt een 1.5 benzinemotor die goed is voor 73 pk vermogen. Een krachtbron uit een langlopende motorenfamilie van Peugeot, die begon bij de 204 midden jaren 60 en uiteindelijk (als 1.3) in de 305 pas in 1986 z'n Waterloo vond.