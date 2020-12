'Reiskostenvergoeding moet anders vanwege thuiswerken'

Werkgevers kunnen hun werknemers volgend jaar beter geen vooraf betaalde reiskostenvergoeding betalen. Door de aanhoudende onzekerheid rond het coronavirus moeten ze kiezen voor een vergoeding per daadwerkelijk gereden kilometer, adviseert HR- en salarisdienstverlener ADP dinsdag in een analyse van de arbeidsvoorwaarden en vergoedingen voor het nieuwe jaar.

De regels voor de reiskostenvergoeding veranderen per 1 februari. Vanaf die datum mogen werkgevers de reiskosten onbelast voor een heel jaar vergoeden aan werknemers die minstens 128 dagen (60 procent van alle werkdagen in een jaar bij een volledige dienstbetrekking) naar kantoor komen. ADP adviseert om in plaats daarvan €0,19 per gereden kilometer te vergoeden. Vanwege alle onzekerheid en de roep om sowieso meer thuis te blijven werken, is het heel lastig om vooraf te bepalen of die 128 dagen op kantoor ook echt gehaald gaan worden.

Te laag tarief?

Eerder dit jaar pleitte de Vereniging Zakelijke Rijders nog voor een 'eerlijker' bedrag per kilometer. €0,19 is al sinds 2006 het gehanteerde tarief, maar VZR vindt dat daar eens een correctie op plaats moet vinden. Het geeft als indicatie een vergoeding van € 0,24 per kilometer voor auto's met een cataloguswaarde onder € 20.000. Tussen € 20.000 en € 40.000 moet het dan € 0,37 worden en voor auto's met een cataloguswaarde boven € 40.000 zelfs € 0,49.

Behalve reiskostenvergoeding, wordt er door diverse werkgevers ook al gekeken naar 'thuiswerkvergoeding'. Immers maak je als werkende thuis meer kosten dan normaal. In veel gevallen is hier nog geen compensatie voor en trekken werkgevers nu juist de vaste reiskostenvergoeding in. Dat compenseerde eerder nog (deels) de thuiswerkkosten.